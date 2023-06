Qu'est-ce qu'un schéma répétitif ?

Un schéma répétitif amoureux se caractérise par des actions répétées d’une relation à l’autre : choisir le même type de partenaire, se comporter de la même façon, terminer la relation amoureuse de la même manière… “Un schéma répétitif amoureux, c’est un schéma dans lequel on va répéter des comportements mais aussi des choix de partenaires similaires de manière inconsciente dans ses relations amoureuses” décrit Paola Scemama Ittah, psychologue.

6 conseils pour se remettre d’une rupture amoureuse





Pourquoi je répète les mêmes schémas ?

Cela est dû à l’intériorisation de certains schémas, c'est-à-dire qu’il va y avoir des expériences passées mais aussi des schémas familiaux qui vont être intériorisés”. La psychologue explique par exemple que quelqu’un qui a eu des relations avec un manque affectif en étant jeune, elle va chercher “à combler ce manque affectif et prendre quelqu’un qui va être potentiellement incompatible avec elle, quelqu’un qui va la faire et donc pour reproduire ces conflits qui ne sont pas résolus, ces traumatismes, et essayer de les résoudre de manière totalement symbolique.

Comment mieux vivre une relation à distance ?





Le schéma répétitif amoureux le plus commun est la peur de l’abandon. “Si dans l’enfance, la personne a fait des expériences de l’abandon comme une séparation, un divorce, une perte ou un décès, elle va en retirer derrière trois types de comportements : soit en retirer un bénéfice secondaire, en disant “tu vois il m’a quitté et comme d'habitude, je me fais quitter” ; soit se dire “je vais montrer aux autres que j’ai peut-être peur de l’abandon mais maintenant, je vais agir et je vais résoudre ce problème ; ou alors le revivre parce qu’il y a comme un sentiment de sécurité à le revivre car c’est quelque chose que la personne connaît déjà” explique la psychologue.

Philosophie de la rencontre amoureuse, par Charles Pépin





Pourquoi mes relations échouent ?

Pour pouvoir éviter le schéma répétitif amoureux, il faut d’abord “en être conscient” affirme la psychologue Paola Scemama Ittah. “Ce qui est important, c’est le comportement que moi je vais mettre en place vis-à-vis de cette personne dans la relation. Donc je peux casser le schéma amoureux répétitif si je change de comportement même si le choix du partenaire est à peu près le même. Il y avait Albert Einstein qui disait : la folie, c’est de refaire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. Et c’est exactement ce qui se met en place dans ce schéma répétitif amoureux. C’est-à-dire qu’on ne peut pas dire : “je ne comprends pas ça fonctionne pas” alors qu’on refait toujours inlassablement la même chose et ça mènera inlassablement au même résultat” alerte la psychologue Paola Scemama Ittah.

Le désir amoureux par Marianne Chaillan – Brut philo