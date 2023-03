“Je pense que le plus important dans un couple, c'est de communiquer, de se dire les choses”





“Je fais beaucoup de trajets Paris-Lyon parce que ça fait deux ans maintenant que je travaille sur Paris et ça fait un an que j'ai rencontré mon copain qui était sur Lyon”. Aurélia habite à Paris, Giovanni à Lyon. Ils sont en couple et vivent une relation à distance depuis un an. Ils nous expliquent comment leur amour parvient à s'épanouir malgré la distance. Pour simplifier ses trajets, la jeune femme utilise Trainline. “Il y a plein de trains dispo que ce soit mes aller-retours principaux Paris-Lyon, mais il y a aussi en Europe ce qui est assez pratique, il y a le Thalys, il y a toutes les compagnies qui sont rassemblées en une, j'ai l'application sur mon téléphone” explique Aurélia.

Les rencontres amoureuses au temps du Covid-19

“Les conseils que je donnerais à des personnes qui démarrent ou qui sont dans une relation à distance, c'est d'abord dialoguer, s'envoyer des photos, des petites choses de la vie” précise Giovanni. “S'appeler de temps en temps ou s'envoyer des vocals histoire de ne pas avoir que du texte” affirme Aurélia avant d’ajouter: “Un autre conseil qu'on pourrait donner aussi, c'est essayer de prévoir des choses, faire des restos. On aime bien voyager quand on peut donc se projeter sur des vacances, avoir des projets commun”. “Je pense que distance ou pas distance, le plus important dans un couple, c'est de communiquer, de se dire les choses” conclut Giovanni. Selon les deux partenaires, la communication est fondamentale pour bien vivre une relation amoureuse à distance et développer la confiance entre les deux personnes. Il est également essentiel de se réserver des moments et des activités à réaliser ensemble.

