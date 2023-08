Quand est-ce qu'on a vraiment découvert le clitoris ?

Qui a découvert le clitoris ?





Le mot clitoris vient du grec “clitoris” qui voudrait dire la “clé” ou le “fermoir” mais d'après la linguiste Michèle Clément, il désignait toutes les parties extérieures du sexe féminin. En 1306, le chirurgien royal Henri de Mondeville parle de “tentigo”, qui désigne, à la fois, le clitoris et la partie urinaire. Pourtant le plaisir féminin est déjà documenté et le massage génital est même parfois prescrit par des médecins. En 1559, Realdo Colombo affirme avoir trouvé la source du plaisir féminin et documente le fonctionnement du clitoris. Deux ans plus tard, en 1561, Gabriel Fallope, qui a donné son nom au trône de Fallope, affirme qu’il aurait découvert le clitoris en premier.

Au 18e siècle, le médecin et philosophe Julien Offray de la Mettrie écrit L'art de jouir, une apologie de la volupté. Il parle du clitoris comme un “bouton de rose”. Au même moment, le médecin suisse Samuel Tissot écrit contre la masturbation clitoridienne dans l'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Le point commun de ces recherches à travers les siècles est qu’il n'inclut à aucun moment des témoignages et des expériences de femmes.

À la fin du 19e siècle, le clitoris est vu comme un organe inutile à la source de plusieurs mots comme l'épilepsie. Les clitoridectomies sont pratiquées sans le consentement des patientes. Le clitoris est aussi banni des manuels d'anatomie. Il faut attendre les années 1940 et la femme de lettres, Marie Bonaparte, pour que le clitoris redevienne un sujet de recherche. Ce n'est qu'en 1998 que l'urologue australienne Hélène O'Connell publie une étude détaillée sur l'anatomie du clitoris. Elle démontre que l'organe est beaucoup plus grand et complexe que ce qu'on pensait auparavant et affirme que le plaisir que l'on pensait vaginal jusqu'ici est, finalement, clitoridien et vient d'une partie plus profonde du clitoris. En France, le clitoris est correctement représenté dans les manuels scolaires à partir de 2017.

