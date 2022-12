Sur TikTok, Lauryne raconte son quotidien de grande brûlée

“Le corps de la Lauryne d’avant est maintenant un lointain souvenir”

“Mon accident est arrivé le 14 novembre 2020.” Ce jour-là, Lauryne est victime d’un accident domestique, et se retrouve brûlée sur 20% de son corps. “Ce jour-là, il y avait des invités à la maison, on avait décidé de faire une fondue savoyarde. Et une personne des invités trouve qu’il n’y a pas assez d’alcool dans l’enclos pour mettre l’alcool à brûler. Donc, elle va chercher l’alcool, la bouteille est pleine. Elle commence à remettre de l’alcool sauf que la fondue était déjà allumée. Et du coup, ça a fait un gros retour de flamme. Du coup, elle a pris peur, elle a fait une mauvaise manipulation ; elle a secoué la bouteille et tout l’alcool est venu sur moi”, se remémore-t-elle. Les jours d'après avec Lauryne, grande brûlée

La jeune femme se retrouve un mois dans le coma, avant de se réveiller avec ses blessures. S'enchaînent alors de longs mois de convalescence: "Quand j'étais à l'hôpital, je ne savais pas qu'il y allait avoir tout ça. Je ne savais pas qu'il y avait des compressifs, qu'il y allait avoir de l'appareillage comme ça. En fait, le domaine de la brûlure, c'est très peu connu. Moi, je pensais arriver à l'hôpital, on me soigne et puis basta, je rentre chez moi. Mais pas du tout. Il y a énormément de soins par derrière et limite, c'est plus gros en fait que l'hôpital."

“J’ai mis 3-4 mois à voir, me dévoiler”

Lauryne montre son quotidien sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, pour sensibiliser le plus grand nombre. "C'est un peu pour ça que je me montre sur les réseaux etc. C'est un peu pour faire de la prévention sur tout ça et pour montrer que, si malheureusement, quelqu'un se brûle et qu'il a vu mes vidéos avant, qu'il sache un peu ce qu'il aura derrière. C'est-à-dire les compressifs, l'appareillage, du kiné…"

Mais la jeune femme n'est pas encore prête à tout dévoiler sur les réseaux. "J'ai mis 3-4 mois à voir, me dévoiler, à découvrir mon corps en entier parce que, à ce moment-là, j'avais encore le corps de la Lauryne d'avant et je ne voulais pas que ça passe. Je ne voulais pas. C'était trop dur pour moi. Et petit à petit, je commençais à voir mes mains, mes cuisses… Et puis après ça a commencé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai tout vu. Et le corps de la Lauryne d'avant est maintenant, un lointain souvenir malheureusement. Faut accepter que je sois là et puis voilà."