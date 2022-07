Les jours d'après avec Lauryne, grande brûlée

“Me dire qu’il y a un an et demi, j'étais dans le coma, ça fait bizarre”

Il y a un an, Brut rencontrait Lauryne dans un centre de rééducation pour grands brûlés. Elle y était suite à un accident domestique qui a touché environ 20% de son corps. Désormais rétablie, elle raconte comment elle a repris le cours de sa vie. “Ça passe vite. L’évolution, elle est incroyable. Me dire qu’il y a un an et demi, j'étais dans le coma, ça fait bizarre.” Aujourd’hui, la jeune femme s'avoue fière de son parcours. “Je m’en rappelle, le nombre de fois où j’ai pleuré dans ma chambre au centre, en me disant ‘je ne vais pas y arriver, c’est trop compliqué” et me dire ‘bah maintenant j’y suis arrivée’, c’est une fierté'”. Lauryne, grande brulée raconte son quotidien sur TikTok

Même si elle partage son histoire sur les réseaux-sociaux, Lauryne avoue conserver quelques complexes. “Je me suis vue avant l’accident et après l’accident avec, du coup, un corps différent. Et… Je ne me trouve pas pareil qu’avant. Même mentalement, j’ai une façon de penser qui est différente, une vision de la vie différente.” La jeune femme vit désormais chez ses parents, et souhaite se “focaliser sur ses études”. Gravement brûlée, Julie Bourges raconte son accident et sa reconstruction