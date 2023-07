Améliorer les accès aux soins avec un bateau ambulance

Déployé à Assinie, une commune située à l’est d’Abidjan, un bateau ambulance entièrement gratuite et financé par la mairie doit permettre d’améliorer l’accès aux soins des habitants, alors que la lagune entre les villages isolent les habitants, notamment aux soins médicaux. “Un bateau capable de beacher, donc qui peut atteindre toutes les zones lagunaires avec un tirant d’eau très bas. C’est un bateau qui est aujourd’hui équipé pour recevoir 4 passagers avec tout l’équipement adapté à une ambulance”, explique Adrien Nayrolles, fabricant du bateau ambulance.

Pour Roger Amien, infirmier en chef du Centre de santé d’Assinie France, la situation jusqu’avant été difficile. “Il faut évacuer, il faut mettre dans les pirogues sans moteur la nuit, ce n'est pas facile. Vraiment en tout cas ici, à Assinie France, on fait un certain effort, nous sommes coupés du monde.” Mais avec cette initiative, le personnel soignant peut sauver des vies humaines et améliorer le niveau de santé, comme l’explique François Labie, Habitant du village d’Assinie. On retrouve à bord du matériel pour effectuer les premiers soins : oxygène, défibrillateur…

Le bateau qui s'appelle Min N’Gouanin, “ma santé” en appolo a coûté 50 millions de FCFA et a été entièrement financé par la mairie d’Assinie. Au total, 14 sur les 16 villages en bordure de lagune devraient profiter de ce nouveau service. “Quand 60% de la population vit au bord de l’eau, quand 60 % de la population vit loin des centres de santé, ce sont des solutions qui s’imposent à nous. Nous avons 500 naissances dans la commune, par an. Là où on met 1 h 30, on pourra en 20 minutes aller faire la prestation indispensable pour sauver les vies de nos parents”, ajoute Hippolyte Ebagnitchie, maire d’Assinie.

