Violette et son combat contre la fibromyalgie

“La durée de l’errance médicale pour cette maladie, c’est environ 8 ans”

Violette Duval est atteinte de fibromyalgie. Sur les routes depuis avril 2019, elle a déjà parcouru plus de 7000 kilomètres à pied à travers l’Europe pour faire connaître et mobiliser la recherche autour de sa maladie “qui touche près de 3 millions de personnes en France” explique la jeune femme. Paralysies, "cerveau compressé en permanence”, “comme si on avait le corps de quelqu’un de 90 ans”, voici les symptômes vécus par Violette Duval. Malgré la reconnaissance de la fibromyalgie par l’OMS en 1992, elle est souvent sujette à un délai ou une errance de diagnostic. “Le parcours d’un fibromyalgique est très compliqué. Souvent quand on a une douleur, on nous dit que c’est dans la tête, donc on ne va pas chercher plus loin. L’errance médicale pour quelqu’un qui a cette maladie, c’est environ 8 ans”. Retrouvez le portrait de Leah, 29 ans, atteinte de la maladie de Charcot

Antidépresseurs, antiépileptiques, morphine, kétamine sont parfois prescrits aux personnes atteintes de cette maladie. “Il y a plein de personnes qui ont des problèmes de foie, à l’estomac. Ça crée d’autres douleurs” précise la jeune femme. Aujourd’hui, même si des traitements symptomatiques peuvent être délivrés par des médecins, Violette Duval tente une autre stratégie… “J’ai très vite compris que le meilleur traitement c’est d’être acteur de sa maladie, et d’essayer de trouver des solutions qui nous permettent d’inhiber un peu notre douleur”. Le 12 mai dernier, à l’occasion de la journée mondiale de la fibromyalgie, Violette Duval a atteint l’un de ses objectifs : être entendue au Ministère des Solidarités et de la Santé. Voici les maladies du cerveau qui seraient liées à l’alimentation