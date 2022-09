Zoé a de l’hyperhidrose, elle transpire excessivement

“C’est vraiment de la grosse transpiration des mains, c’est pas juste moite”

Zoé Tondut est une influenceuse de 21 ans, connue aussi sous le nom de “Juste Zoé” sur les réseaux sociaux. La jeune femme profite de ces plateformes et de sa communauté pour sensibiliser à l’hyperhidrose, cette pathologie qui la suit depuis l’enfance. “Je ne sais pas ce que c'est dans les termes médicaux, mais en gros, c’est que tu as tout le temps les pieds et les mains moites et d’autres parties du corps, sans aucune raison, tu transpires comme ça” explique-t-elle. “Par exemple, là, j'ai les mains moites. Ça se manifeste quand on parle de ça, quand tu es stressé ou juste tu touches des trucs avec tes mains.” Amélie atteinte d'une maladie qui lui vieillit le visage

Le regard des autres sur son corps, notamment durant l’enfance et l’adolescence, a été particulièrement difficile à vivre pour la jeune femme. “À l’école primaire, j’étais trop complexée par ça, parce qu’en fait, dès que je me mettais à transpirer, ça me faisait encore plus stresser de me dire : ‘Oulah ça va être quoi, les conséquences de ma transpiration dans cette situation ?’ Et du coup, je transpirais encore plus.” Pour elle, communiquer sur l'hyperhidrose, cette maladie méconnue, est essentiel. “C’est hyper important d’en parler que ça soit pour les gens qui en ont, parce que, tu en apprends plus pourquoi tu transpires et surtout, aussi, pour les gens qui n’en ont pas et qui vont être amenés à côtoyer des gens qui ont de l’hyperhidrose, pour dire que ce n’est pas dégueu, ce n’est pas grave.” La vie en chauve : David veut faire connaître l'alopécie, sa maladie