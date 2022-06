Amélie atteinte d'une maladie qui lui vieillit le visage

“Être sur les réseaux, c'est un très très bon moyen de s'accepter”

"C'est une maladie de naissance qui fait un vieillissement de la peau. C'est comme si on avait pas les élastiques dans la peau." A 17 ans, Amélie a la maladie de Cutis Laxa, une pathologie rare du tissu conjonctif qui provoque un vieillissement accéléré des cellules. Dans le monde, on recense près de 400 familles atteintes de la maladie. C'est sur TikTok que la jeune fille a découvert le nom de cette maladie et qu'elle s'est notamment renseignée". Il y en a qui m'ont dit que j'allais mourir à 14 ans, c'est faux. En fait, quand on vieillit, on va vieillir comme une personne normale, une personne âgée et on sera comme une personne âgée".

"On peut soigner cette maladie en faisant de la chirurgie esthétique, mais malheureusement cela ne tiendra pas et il faudra refaire tous les deux ou trois ans grand max et du coup je n'en trouve pas l'utilité" explique l'adolescente. "J'ai surmonté tout ça grâce à ma famille parce que je ne suis pas la seule à l'avoir. Après, ce n'est pas facile pour certains, mais nous on n'en rigole et je préfère en rigoler qu'en pleurer. Je l'accepte en me disant que dans la vie, il y a toujours pire". Sur TikTok, elle parle de sa maladie. "Être sur les réseaux, c'est un très très bon moyen de s'accepter."