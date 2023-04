3 moments qui ont changé le cours de l'humanité

Trois moments qui ont marqué l’humanité





L’humanité a connu plusieurs grandes étapes avant les temps modernes. Dans leur bande dessinée « Sapiens », l’auteur Yuval Noah Harari et les dessinateurs David Vandermeulen et Daniel Casanave font revivre des moments fondateurs.

Sapiens : une brève histoire de l’Humanité. C’est le nom de la bande dessinée née d’une collaboration entre l’auteur Yuval Noah Harari et les dessinateurs David Vandermeulen et Daniel Casanave. Dans cet ouvrage, il reviennent sur les moments qui ont construit l’humanité. Parmi eux : la découverte du feu, la révolution cognitive et la révolution scientifique.

L’usage du feu au quotidien

Yuval Noah Harari décrit le feu comme « l'une des plus grandes découvertes de l’humanité ». En effet, cet élément a offert aux êtres humains le contrôle d'une source de pouvoir illimitée. Par ailleurs, l’auteur révèle que le feu a également eu des conséquences sur l’évolution des corps humains.

« Leurs dents sont devenues plus petites, leurs mâchoires plus petites, leurs intestins plus petits, plus d'énergie a été consacrée à l'alimentation du cerveau. De nombreux chercheurs pensent donc que l'élargissement du cerveau humain était directement lié à la découverte du feu et au fait de commencer à utiliser le feu pour cuisiner. »

La révolution cognitive

L’auteur aborde aussi la capacité des êtres humains à coopérer en très grand nombre. « Les chimpanzés peuvent coopérer, peut-être 500 chimpanzés, mais les humains peuvent coopérer en nombre illimité et c'est la clé de notre conquête du monde », explique Yuval Noah Harari. Selon lui, les plus grandes réalisations de l’humanité sont le fruit d’un travail collaboratif.

À titre d’exemple, il évoque le premier voyage sur la Lune, résultat d’un travail impliquant des millions de personnes. « Tout cela a commencé il y a 70.000 ans avec la révolution cognitive, lorsque les humains ont développé cette capacité à raconter des histoires, à les communiquer et à y croire. »

La révolution scientifique

En ce qui concerne la révolution scientifique, Yuval Noah Harari considère qu’elle n’est pas achevée. D’ailleurs, on pourrait n’en être qu’au début. L’auteur explique qu’à la base de la révolution scientifique, il y a d’abord la découverte de l’ignorance. Au début, les chercheurs se sont donc interrogés sur les sujets qu’ils ignoraient.

Toutefois, l’écrivain évoque aussi les aspects sombres de la révolution scientifique : « Pendant des centaines d'années, elle a aussi été impliquée dans la conquête et l'exploitation de différentes personnes dans le monde entier. »