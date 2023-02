Un fusil d’assaut destiné aux enfants aux États-Unis

“C’est un scandale”

Aux États-Unis, ce fusil d'assaut miniature est destiné aux enfants. Une cible marketing totalement assumée par l'entreprise qui le commercialise. Eric Schmid, PDG de WEE1 Tactical, a déclaré dans une vidéo : “Il est à la taille des enfants. Ils n’ont pas peur de le prendre en main. Le canon ne tombe pas vers l’avant à cause d’un poids trop important.” Son nom : JR-15 pour “Junior”, il mesure seulement 80 cm de long, et pèse moins d'un kilo. Il peut contenir jusqu'à 10 cartouches de calibre .22 long rifle. Son coût : 389 dollars.

Aux États-Unis, les armes à feu à destination des plus jeunes existent déjà. Mais la nouveauté du JR-15, c'est son chargeur semi-automatique, à l'image de son grand frère AR-15, arme la plus utilisée lors des tueries de masse. Le droit de posséder une arme à feu est garanti par le 2e amendement de la Constitution, mais les sénateurs démocrates réclament l'interdiction du fusil JR-15. Dick Durbin, sénateur démocrate, avait déclaré : “C’est un scandale. C’est un scandale que la loi actuelle des États-Unis d’Amérique protège et décharge ces entreprises.” Début janvier, dans l’État de Virginie, un enfant de six ans a été arrêté pour avoir tiré sur son enseignant en pleine classe.

