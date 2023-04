Cette TikTokeuse montre qu'il est facile de droguer quelqu'un en soirée

TikTok : elle prouve la facilité à droguer les filles en soirée





Sur l’application TikTok, une utilisatrice américaine alarme ses abonnées sur le risque d’êtres droguées en soirée. Elle montre à quel point il est facile de glisser un cachet dans un verre.

« Je n'ai jamais fait ça avant, il m'a fallu deux minutes d'entraînement et j'ai maintenant cinq pépites au fond de mon verre. » C’est ainsi que Mel Hall conclut une vidéo, devenue virale sur TikTok. Elle y fait une démonstration : elle prouve que l’on peut droguer une fille en soirée avec une grande simplicité.

Un phénomène fréquent

Ce genre d’actes, Mel en a fait l’expérience personnellement. Le jour de son 19ème anniversaire, plusieurs de ses amies ont été droguées au cours de la soirée. « Je ne l'ai su que quelques jours plus tard et ça m'a vraiment affectée. Je me suis sentie vraiment coupable parce que je m'étais rendu compte des risques. Je l'ai porté sur mes épaules pendant longtemps. Ça a été un tournant pour moi. C'est là que j'ai décidé que j'allais être plus vigilante, que j'allais parler si quelque chose me semblait bizarre. Et je suis définitivement beaucoup plus prudente. »

Aux États-Unis, on dénombre plus de 400.000 victimes de viols et d'agressions sexuelles chaque années. Les femmes en âge d’aller à l’université sont trois fois plus susceptibles d’en être les victimes. Dans sa vidéo, Mel appelle à la vigilance. Elle tient toutefois à préciser : « Je ne suis pas en train de montrer aux gens comment mettre de la drogue dans un verre. J'illustre simplement la facilité avec laquelle cela peut être fait. »