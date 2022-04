Chassé de Birmanie, un poète rohingya raconte son histoire

Pendant ce temps-là, plus de 900 000 Rohingyas vivent toujours dans le plus grand camp de réfugiés au monde au Bangladesh. Le poète Mayyu Ali a pu en échapper. Il raconte son histoire et celle de sa communauté persécutée et chassée de Birmanie depuis 2017.