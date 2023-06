Canada: des messages anti-tabac imprimés sur les cigarettes

Une mesure qui doit entrer en vigueur en 2024





Le gouvernement canadien intensifie sa lutte contre le tabagisme en imposant une nouvelle mesure préventive sans précédent : l'impression directe de messages de prévention sur les cigarettes. Cette initiative, qui entrera en vigueur dès avril 2024, vise à sensibiliser les consommateurs aux dangers du tabac et à réduire les taux de tabagisme dans le pays.

Les fabricants de cigarettes seront désormais tenus d'inscrire des messages clairs et percutants sur leurs produits, afin de dissuader les fumeurs potentiels et de rappeler aux fumeurs les risques auxquels ils s'exposent. Parmi ces messages figurent des avertissements tels que "La cigarette cause des dommages aux organes", "La fumée du tabac nuit aux enfants" et "Les cigarettes provoquent le cancer". Cette mesure s'appliquera également aux petits cigares, élargissant ainsi son impact sur une plus large gamme de produits du tabac.

Le Canada a été salué comme étant le premier pays au monde à imposer des images choc sur les paquets de cigarettes dès l'an 2000, et cette nouvelle initiative va encore plus loin dans la promotion de la santé publique. En imprimant directement ces messages de prévention sur les cigarettes, le gouvernement canadien espère renforcer l'efficacité de ces avertissements en les plaçant directement entre les mains des fumeurs.

Le ministère de la Santé canadien rappelle que le tabagisme demeure la principale cause évitable de maladie et de décès prématuré au Canada, avec environ 48 000 décès par an. Cette mesure audacieuse vise à réduire considérablement ces chiffres alarmants en offrant aux fumeurs et aux futurs fumeurs une prise de conscience constante des risques associés à la consommation de tabac.





Selon le gouvernement canadien, cette mesure constitue une première mondiale et pourrait potentiellement inspirer d'autres pays à adopter des mesures similaires dans leur propre lutte contre le tabagisme. L'objectif ultime est de protéger la santé et le bien-être des citoyens, en encourageant une société sans tabac et en minimisant les conséquences dévastatrices du tabagisme.





Avec ce nouveau règlement sanitaire, le gouvernement canadien espère dissuader les jeunes de fumer. Jusqu'à maintenant, seuls les emballages étaient imprimés de messages anti-tabac. La jeunesse canadienne ne pourrait pas passer à côté de ce nouvel avertissement lors de leur consommation puisque les nouvelles cigarettes seront imprimées de messages antitabac.