Affaire Stormy Daniels: Donald Trump bientôt arrêté?

Stéphanie Clifford, connue sous le nom de Stormy Daniels





En 2006, Stormy Daniels, actrice de films X de 27 ans, et Donald Trump, 60 ans, se seraient rencontrés pour la première fois à un tournoi de golf. Donald Trump est une star de la télé-réalité avec son émission "The Apprentice" et il est marié à Melania depuis un an. Le milliardaire et Stormy Daniels, de son vrai nom Stéphanie Clifford, auraient eu une relation sexuelle consentie à cette époque.

Invasion du Capitole : Trump vs. Biden





En 2011, Stormy Daniels parlera pour la première fois de cette relation dans une interview pour le magazine InTouch, qui ne sera finalement pas publiée. En 2016, quelques jours avant la présidentielle, et pour étouffer les histoires embarrassantes du candidat républicain, l'avocat de Trump paiera 130 000 $ à Stormy Daniels en accord d’un échange de confidentialité sur la supposée liaison.

Quand Donald Trump décrit Donald Trump





130 000 dollars pour étouffer l’affaire





Mais en 2018, alors que Trump est devenu président, le Wall Street Journal dévoile cette affaire dans un article. L'avocat va reconnaître les faits et il sera condamné à trois ans de prison pour avoir acheté le silence de l’actrice "dans le but d'influencer l'élection présidentielle de 2016." Donald Trump, lui, niera avoir été au courant de l'accord.





Il sera révélé ensuite qu'il a remboursé les 130 000 dollars à son avocat en utilisant les fonds de son entreprise, la Trump Organization. Et aujourd’hui, c’est ce qui lui est reproché: d'avoir comptabilisé les paiements comme frais juridiques alors qu’ils n’étaient pas du tout liés aux frais juridiques de l’avocat. Le parquet considère qu'il s'agit d'un don dissimulé à la campagne présidentielle de Trump puisque cette histoire aurait profité à sa candidature.

Révocation de l’IVG : pourquoi Donald Trump est responsable





Si cette histoire fait autant de bruit, c’est parce que Trump a appelé ses partisans à manifester sur son réseau social, Truth Social. Il estime que l’enquête est une tentative des démocrates pour faire tomber sa candidature à la présidentielle de 2024. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 4 ans, ce qui serait une première pour un président américain.

Le discours exalté en faveur de Donald Trump de Kimberly Guilfoyle