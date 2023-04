Le discours exalté en faveur de Donald Trump de Kimberly Guilfoyle

Le discours enflammé de Kimberly Guilfoyle, conseillère de Donald Trump





Lors du premier jour de la convention républicaine, la femme politique a livré une vraie performance. Exaltée, elle a vanté - et crié - les mérites de Donald Trump, « le président de la loi et de l’ordre ».

« Mesdames et messieurs, dirigeants et combattants de la liberté et du rêve américain, le meilleur est encore à venir », s’époumone Kimberly Guilfoyle devant une salle vide. Nous sommes le lundi 24 août, le premier jour de la convention républicaine. La conseillère politique au sein de l'équipe de campagne de Donald Trump, qui a vanté les mérites du Président de manière - un peu trop - exaltée, a fait forte impression. Brut vous propose une traduction de son discours.

« ll a construit la plus grande économie que le monde ait jamais connue »

Je vous parle ce soir en tant que mère, ancienne procureure, latina, Américaine fière, et fière partisane du président Donald J. Trump. Pourquoi ? Parce qu'il est le Président qui tient ses promesses pour l'Amérique. ll a construit la plus grande économie que le monde ait jamais connue pour les travailleurs, la classe ouvrière et la classe moyenne.

En tant que commandant en chef, il fait toujours passer l'Amérique en premier. Le président Trump est le Président de la loi et de l'ordre. Maintenant, le leadership présidentiel n'est pas assuré. C'est un choix. Joe Biden, Kamala Harris et le reste des socialistes vont changer fondamentalement cette nation. Ils veulent des frontières ouvertes, des écoles fermées, une amnistie dangereuse et ils renverront égoïstement vos emplois en Chine pendant qu'ils s'enrichissent.

« Ils veulent vous asservir à l'idéologie libérale faible, dépendante et victimaire »

Ils vont supprimer des financements, démanteler et détruire les forces de l'ordre américaines. Lorsque vous êtes en difficulté et que vous avez besoin de la police, ne comptez pas sur les démocrates. Les casseurs ne doivent pas être autorisés à détruire nos villes. Les trafiquants de sexe et de drogues ne doivent pas être autorisés à franchir notre frontière. Les mêmes politiques socialistes qui ont détruit des endroits comme Cuba et le Venezuela ne doivent pas prendre racine dans nos villes et nos écoles.

Pensez-vous que l'Amérique est coupable ou croyez en la grandeur américaine ? Croyez-vous en vous-même et au président Trump en matière de responsabilité individuelle et personnelle ? Ils veulent détruire ce pays et tout ce qui nous est cher. Ils veulent vous voler vos libertés, votre liberté. Ils veulent contrôler ce que vous voyez, pensez et croyez afin de pouvoir contrôler votre façon de vivre. Ils veulent vous asservir à l'idéologie libérale faible, dépendante et victimaire.

« Le président Trump est le leader qui reconstruira la promesse de l’Amérique »

Dès le début, lorsque le président Trump a parlé de rendre l'Amérique grande à nouveau, il parlait de cette ville brillant sur une colline et de restaurer le phare de lumière qui brillait autrefois si fort. Sa promesse était de faire passer l'Amérique en premier, et il l'a fait. Comme mes parents, vous pouvez réaliser votre rêve américain.

Vous pouvez être ce brillant exemple pour le monde. Exprimer et être le changement dans ce pays dont vous rêvez, que vous espérez, en lequel vous croyez. Défendez un Président américain qui n'a peur de rien, qui croit en vous, qui aime ce pays et qui se battra. Le président Trump est le leader qui reconstruira la promesse de l'Amérique et qui veillera à ce que chaque citoyen puisse réaliser son rêve américain.