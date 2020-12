Du Canada à la France, si je fêtais Noël dans le monde

Noël en temps de Covid-19 : les pays s’organisent pour les fêtes

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et la pandémie du Covid-19 est toujours bien présente. Pour allier fête et distanciation sociale, de nombreux pays ont adapté leurs mesures sanitaires.

Le Covid-19 n’aura peut-être pas raison des fêtes. En cette fin d’année particulière, les gouvernements ont tenté de s’adapter à la crise sanitaire.

Au Canada, par exemple, les familles ne pourront pas se rassembler. Puisque la situation se dégrade, notamment au Québec, les familles devront se contenter de célébrer Noël entre membres du même foyer.

En Nouvelle-Zélande, aucune restriction

En Belgique, il pourra y avoir un invité par foyer, voire deux pour les personnes isolées. Par ailleurs, les policiers pourront se présenter au domicile des habitants et même y entrer, avec leur consentement, pour s’assurer du respect de la norme fixée.

Au Chili, la fête de Noël est l’une des plus importantes de l’année. Dans les zones très touchées par le coronavirus, il sera possible de se procurer un permis spécial délivré par le poste de police virtuel. Il servira à rendre visite aux personnes âgées.

Quant aux zones moins touchées, jusqu’à 30 personnes pourront être invitées dans un même endroit. Il faudra tout de même respecter un couvre feu de 2 à 5 heures du matin.

En Nouvelle-Zélande, les mesures sont beaucoup plus souples : il n’y a pas de restrictions prévues pour les fêtes.

En France, le couvre-feu levé pour le réveillon de Noël

En Allemagne, les contacts sociaux devront rester limités, même du 24 au 26 décembre. Les rencontres seront possibles uniquement entre membres de la famille très proche. De plus, les vacances de Noël seront prolongées d’une semaine, soit jusqu’au 10 janvier.

Le 9 décembre, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré : « Je vous supplie, avant Noël, avant de voir mamie et papi, les grands-parents et des personnes âgées, de réduire au maximum les contacts pendant une semaine. »

Les autorités sud-coréennes ont quant à elles invité la population à ne pas organiser de festivités pour Noël.

En France, le couvre-feu de 20 heures à 6 heures sera levé le 24 décembre et il sera possible de se déplacer, contrairement à la Saint-Sylvestre. La jauge recommandée par le gouvernement est de six adultes maximum, sans compter les enfants.