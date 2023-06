L'Afrique en danger





L’OMS prévient que la culture du tabac en Afrique menace la sécurité alimentaire du continent. Le 31 mai dernier, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Si le reste du monde voit sa production baisser, l'Afrique est de son côté plus exposée que jamais. La culture du tabac a augmenté de près de 20 % sur le continent depuis 2005. Ses champs représentent 5% de la déforestation totale et occupent également des parcelles qui pourraient servir aux cultures agricoles. Un fléau qui risque d'aggraver l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, dont souffre près de 58 % de la population africaine, à des niveaux allant de modéré à grave.

L'organisation met en garde contre les conséquences de la culture du tabac: "Elle détruit les écosystèmes, épuise la fertilité des sols, contamine l'eau, aggrave la désertification et pollue l'environnement." L'étude dresse un état des lieux inquiétant. La situation n'est pas la même sur l'ensemble du continent. L’Afrique représente à elle seule 90 % de la production de feuilles. Sur le continent, cela se traduit par une hausse du nombre de fumeurs. On est passé d'environ 64 millions de consommateurs en 2000 à 73 millions en 2018. Pour faire face à la culture intensive du tabac, l'OMS a initié des programmes pour aider les agriculteurs à passer du tabac à d'autres cultures. C'est notamment le cas au Kenya, où l'OMS a aidé, depuis 2021, plus de 2000 cultivateurs de tabac à se reconvertir.

