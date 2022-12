En Belgique, un village a joué au loto et a gagné

Ils auront chacun la somme de 866.043€ par personne

En Belgique, 165 habitants d'un village ont joué ensemble à l'Euromillion et ont gagné… 142 millions d'euros, qu'ils vont se partager. Ça s'est passé à Olmen, une petite commune d'un peu plus de 3000 habitants, située au nord de la Belgique. Depuis plusieurs années, le marchand de journaux local propose à ses clients de participer à une cagnotte commune pour l'Euromillions. Il suffit de payer 15€ et ensuite le marchand de journaux joue les numéros suivants : 12, 20, 25, 26 et 27,et les deux étoiles 8 et 12.

Et ce mardi 6 décembre, bingo! Tous les numéros ont été tirés. Il s'agit du troisième plus gros gain de l'histoire de la Belgique : 142.897.164€. Soit 866.043 € par personne en théorie. Le marchand de journaux a prévenu tous les vainqueurs par mail, mais beaucoup n'y croyaient pas et il a dû leur répéter la bonne nouvelle "5 ou 6 fois" de vive voix avant qu'ils ne réalisent.

Interrogé par Le Parisien, le porte-parole de la loterie nationale belge explique que le marchand de journaux doit désormais "organiser le paiement par l'intermédiaire des banques des différents gagnants". Selon la Française des jeux, aucune histoire comparable n'a jamais eu lieu pour le moment dans l'hexagone.