Il a gagné 1 million d’euros au loto

“Je n’ai pas souvent eu six zéros devant le premier chiffre”

"C'est mon ticket ! C'est ce ticket qui m'a permis de devenir millionnaire." En jouant au loto, cet habitué a fini par gagner la somme d'un million d'euros lors d'un tirage. "On nous annonce qu'effectivement, officiellement, on est l'heureux gagnant de la somme mise en jeu. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir des sommes comme ça qui nous apparaissent devant les yeux et qui vont aller sur notre compte en banque !"

"Après, on revient un peu sur terre, on ne va pas non plus lancer des liasses de billets à droite à gauche, rouler en Ferrari. À un moment, il faut aussi revenir un petit peu à la raison puis définir un projet", confie Gaspard. S'il a gagné une fois, le retraité est persuadé pouvoir décrocher le gros lot une seconde fois :* "Je reste convaincu que je vais de nouveau gagner. Alors, comme ça a marché une fois, pourquoi pas deux ? Depuis le gain, c'est minimum une grille EuroMillions et minimum un tirage Loto par semaine."*