Joe Biden : Poutine est “plus que jamais isolé”

Vladimir Poutine “a fait une grave erreur de calcul”

Joe Biden, président des Etats-Unis, le 1er mars : “Vladimir Poutine a tenté d'ébranler les fondations du monde libre, pensant qu'il pourrait le faire plier devant ses menaces. Il a fait une grave erreur de calcul.

Il pensait qu'il pourrait entrer en Ukraine et que le monde se soumettrait. Au lieu de ça, il a rencontré un mur de résistance qu'il n'aurait jamais pu anticiper ou imaginer. Il a rencontré le peuple ukrainien. Il pensait que l'Occident et l'OTAN ne réagiraient pas. Il pensait qu’il pourrait nous diviser chez nous, dans ce Congrès, dans cette nation. nous diviser en Europe aussi, mais il s'est trompé."

“Nous sommes prêts”

"Nous sommes prêts, et voilà ce que nous avons fait, Poutine est désormais isolé du reste du monde, Poutine est désormais isolé plus que jamais.

Ce soir, j'annonce que nous allons nous joindre à nos alliés en fermant l'espace aérien américain à tous les vols russes, encore plus la Russie et accroître la pression sur leur économie. Nos forces militaires ne sont pas engagées et ne s'engageront pas dans un conflit avec l'armée russe en Ukraine."

“Les États-Unis vont défendre chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN”

"Nos forces ne vont pas en Europe pour se battre en Ukraine mais pour défendre nos alliés de l'OTAN si Poutine décide de continuer à avancer vers l'ouest. Les États-Unis et nos alliés vont défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN avec toute la force de notre puissance collective. Chaque centimètre carré !

Quand l'histoire de cette période sera écrite, la guerre de Poutine contre l'Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus fort. L'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis est parmi nous aujourd'hui, avec la Première dame.

Que chacun de nous, s'il le peut, se lève pour envoyer un message clair au monde entier. La liberté triomphera toujours de la tyrannie.”

