L'effet des puzzles sur le cerveau

Pourquoi trouve-t-on les puzzles si satisfaisants ?

Patrick Fissler, chercheur en neurologie, a découvert que les puzzles activent jusqu'à huit fonctions cognitives différentes à la fois. Entretien.

Vous vous êtes pris de passion pour les puzzles pendant le confinement ? Rassurez-vous : vous n’êtes pas devenu une vieille personne avant l’heure. Vous avez plutôt adoré faire travailler vos fonctions cognitives. « La rotation mentale, la mémoire de travail, la mémoire épisodique, le traitement de la vitesse, les changements de tâches… On ne se rend pas compte qu'on fait ça, mais il est important de faire des puzzles », affirme le chercheur en neurologie Patrick Fissler.

Les puzzles activent jusqu'à huit fonctions cognitives à la fois

Le chercheur a en effet découvert que les puzzles activent jusqu'à huit fonctions cognitives différentes à la fois. Et les bénéfices de la pratique sont tangibles : « C’est une tâche qui demande tellement de concentration qu’elle peut aussi détendre l’esprit. Ça ressemble à la méditation, à la pleine conscience. Les gens disent qu’ils se sentent vraiment détendus après avoir fait un puzzle. Et se relaxer est très important pour la santé psychologique. »

Même si les puzzles ont l’air extrêmement simples, ils déclenchent une chaîne complexe d'événements dans nos cerveaux. « Vous avez cette pièce de puzzle, et vous la regardez. L’information vous arrive dans les yeux et passe par le cortex occipital », explique Patrick Fissler.

Des bénéfices à long terme sur la santé mentale

« À partir de là, il y a deux voies, ajoute-t-il. Il y a une voie qui va dans cette direction, que nous appelons la voie ventrale. C’est la partie du bas. Et il y a la voie dorsale. Elles traitent différentes informations. Par exemple, la voie ventrale traite l’image sur le puzzle. Le “quoi”. Ensuite, on met cette pièce du puzzle dans un coin, on se rappelle où on l’a mise et où on l’a vue. Ça, c’est le “où”, qui prend la voie dorsale. »

Le cerveau intégre ces informations pour s’en resservir. Cette activité, difficile, a des bénéfices à long terme sur la santé mentale, comme une réduction du risque de maladie d'Alzheimer ou de sénilité. « Il existe de nombreuses activités de loisirs avec lesquelles on peut cibler les fonctions cérébrales. Il est important d’avoir de nombreuses activités de loisirs différentes », développe Patrick Fissler.

« Le puzzle n'est qu'une activité parmi d'autres »

Qui ajoute : « Si vous voulez entraîner votre cerveau, il est très important d'avoir cette variation dans les tâches. Le puzzle n'est qu'une activité parmi d'autres. C’est probablement mieux que de regarder la télévision, car on est très inactif quand on regarde la télévision. Mais, par exemple, lire et danser et faire des jeux de cartes, c’est bien aussi. » Conclusion : les puzzles, c’est bien, varier les activités, c’est mieux !