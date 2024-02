C'était l'un des principaux opposants politiques au président russe, Vladimir Poutine. Alexeï Navalny est mort dans la colonie pénitencière de l’Arctique dans laquelle il purgeait une peine de prison d’une durée de 19 ans. Il avait été emprisonné pour “extrémisme”. Il avait 47 ans. Retour sur son parcours.





Alexeï Navalny naît en 1976 en Russie. En 1998, il obtient un diplôme de droit dans une université russe, avant d'étudier à Yale, aux Etats-Unis. Dans les années 2000, il crée un blog sur lequel il publie des enquêtes qui dénoncent la corruption des élites russes. En 2011, il prend la tête des manifestations contre le parti de Vladimir Poutine et devient un visage de l'opposition dans le pays. En 2012, Alexeï Navalny crée un fonds de lutte contre la corruption et qualifie le parti de Vladimir Poutine de “parti des voleurs et des escrocs”. À 37 ans, il est reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à 5 ans de camp. “Le principal objectif de cette affaire est de m'écarter de la scène politique parce qu'en fait, selon la législation russe, une personne qui a été condamnée à un crime grave ne peut plus se présenter à aucune élection” commente l’opposant politique en 2013.

Comment agit le Novitchok, qui a failli tuer Navalny ?





“Poutine veut être empereur à vie”





Malgré sa condamnation, et dans l'attente de son procès en appel, Alexeï Navalny décide de maintenir sa candidature à la mairie de Moscou. Il termine deuxième du scrutin, avec 27 % des suffrages, derrière le maire sortant, proche de Poutine, Sergueï Sobianine. En octobre 2013, la peine d'Alexei Navalny est finalement transformée en sursis. À 40 ans, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. En octobre 2017, il est déclaré inéligible jusqu'en 2028 par la commission électorale en raison de sa condamnation pour détournement de fonds. “Poutine veut être empereur à vie. Son entourage, ceux qui sont devenus milliardaires et les personnes les plus riches du monde, veut la même chose. C'est pour ça que le combat politique ne concerne pas que cette élection” affirme Alexeï Navalny en 2018.

Retour sur la vie de Vladimir Poutine





En 2018, il effectue plusieurs séjours en prison, condamné pour avoir organisé des manifestations contre Poutine. En novembre 2018, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie, reconnaissant le caractère "politique" des multiples arrestations d'Alexei Navalny. À 43 ans, en 2019, il est hospitalisé après avoir été victime d'un possible empoisonnement. En août 2020, il fait un malaise dans un avion et doit être hospitalisé en réanimation. En Russie, les médecins réfutent la thèse de l'empoisonnement. “Nous n'avons aucune raison de douter des conclusions des médecins de l'hôpital et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une enquête transparente pour découvrir ce qu'il s'est passé et pour s'assurer que les responsables vont devoir rendre des comptes” déclare en 2020 Jens Stoltenberg Secrétaire général de l'OTAN.

Ce que disait Vladimir Poutine en prêtant serment





Quelques jours plus tard, alors qu'il est dans le coma, il est transféré dans un hôpital allemand. Le 2 septembre 2020, le porte-parole du gouvernement allemand révèle que Alexeï Navalny a bien été empoisonné au Novitchok. En octobre 2020, il prend il prend la parole pour la première fois depuis sa sortie de l'hôpital et déclare dans le "Spiegel” : "J'affirme que Poutine était derrière le crime et c'est la seule explication que j'ai.” Le 17 janvier 2021, il quitte l'Allemagne pour rentrer en Russie. Mais dès son arrivée, il est arrêté par les autorités de son pays pour ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire. Le 16 février 2024, l'administration pénitentiaire russe annonce sa mort à 47 ans. Alexeï Navalny purgeait une peine de 19 ans de prison pour "extrémisme".

Quand Emmanuel Macron recevait Vladimir Poutine à Versailles