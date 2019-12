« C’est comme si les parents des enfants du monde entier faisaient leurs achats dans le même hypermarché international » Le photographe Gregg Segal a voulu étudier l'impact de la mondialisation sur ce que mangent les enfants dans les différentes régions du monde.

Que mangent les enfants dans chaque région du monde ? Le photographe Gregg Segal a fait le tour du monde pour saisir l'impact de la mondialisation sur l'alimentation des enfants. Et de nombreuses choses ont surpris Gregg Segal. « Prenons par exemple un enfant sicilien et un enfant de Los Angeles. Une génération auparavant, leurs alimentations auraient été très différentes. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce qu'ils mangent converge » explique le photographe. Pour Gregg Segal, « c’est comme si leurs parents faisaient leurs achats dans le même hypermarché international » tellement l’alimentation de leurs enfants est similaire : du pain blanc, des pâtes, des pizzas, des hamburgers…

Une invitation à réfléchir à son alimentation

Avant de les photographier, Gregg Segal a demandé aux enfants de noter dans un journal tout ce qu'ils mangeaient pendant une semaine. Lorsque les journaux sont terminés, ils étaient récupérés par les 3 cuisiniers mobilisés à chaque séance photo. Gregg Segal a photographié 60 enfants de pays différents, issus de diverses zones géographiques dans chaque continent. « J'ai aussi choisi des pays ayant subi des changements d'alimentation radicaux au cours de ces dernières années » précise Gregg Segal.

Si la junk food se révèle bon marché aux États-Unis, elle est plus chère dans certains pays émergents. Par exemple, une pizza Domino's de taille moyenne en Inde coûte 13 $, un prix au-dessus des moyens d’un citoyen indien lambda. Ce qui fait que certains enfants, dont les parents ont très peu de moyens, mangent souvent de manière plus saine que certains enfants issus des classes moyennes.

Ces portraits d’enfants, réalisés par le photographe Gregg Segal, sont rassemblés dans son livre intitulé « Daily Bread ». Gregg Segal invite tous les enfants à garder une trace de leurs repas et à réfléchir sur leur alimentation. « Nous arrivons à un point critique, selon moi, où l'alimentation des enfants partout dans le monde penche davantage vers des produits transformés et emballés, des snacks et de la malbouffe au détriment de la cuisine maison saine » déplore Gregg Segal.