La CPI émet un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine

Dans un communiqué publié ce vendredi, la Cour Pénale Internationale (CPI) a déclaré ce avoir émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine ainsi que la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine est accusé d’être “responsable” sur des enfants "de crime de guerre de déportation illégale de population” et de ”transfert illégal de population des zones occupées d'Ukraine vers la Russie".

La CPI, dont le procureur est Karim Khan, ajoute qu'il y a "des motifs raisonnables de croire que M. Poutine est personnellement responsable de ces crimes”. Concrètement, le Kremlin est suspecté d’avoir déporté des enfants ukrainiens, qui auraient été retirés “d’orphelinats et de foyers” dans leur pays d’origine avant d’avoir été “donnés à l’adoption” en Russie. En juillet dernier, la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, a incité de manière publique ses compatriotes à adopter des enfants venus d’Ukraine, en expliquant qu’elle-même avoir recueilli un adolescent de Marioupol, dans la région de Donetsk. La Russie a qualifié ces actions d’humanitaires et les a présentées comme bénéficiant aux enfants ukrainiens dans un objectif de protection.

Pour la CPI, il s'agit d’actes différents, ayant pour but de retirer “définitivement ces enfants de leur propre pays”. La décision a été jugée “historique” par Kiev. Moscou a dénoncé une décision “insignifiante” et “dénuée de sens”. Créé en 1998, la Cour Pénale Internationale a pour rôle de juger les crimes internationaux les plus graves, comme les crimes contre l’humanité, de guerre, de génocide, d’agression.

