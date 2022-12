Marc Ruskin, cet agent infiltré français du FBI pendant 27 ans

“Ce n'est pas comme dans les films”

Marc Ruskin est un ancien agent infiltré pour le FBI. Pendant 27 ans, l’homme d’origine franco-argentine a enchaîné les fausses identités pour faire tomber des groupes criminels et des terroristes. Il en parle dans un livre Le caméléon, Mémoire d'un agent du FBI infiltré, publié le 3 novembre dernier. Sur Brut, il raconte sa carrière. “Le plus grand danger pour moi, c'était qu'on trouve l’enregistreur. Impossible d'inventer un mensonge. Et ça peut finir mal. Et ça m'est arrivé, par exemple avec des mafieux, une fois avec des membres de la famille Genovese de la Cosa Nostra, où ils ont cherché à voir si je portais un enregistreur. Comme j'étais dans un quartier mafieux, quartier où, tout de suite, la filature aurait été brûlée, je n'avais pas mis d’enregistreur”, a-t-il notamment expliqué. Ex-espionne, elle répond à 6 questions simple sur son métier

“Il y a des tests psychologiques qu’on donne aux candidats”

Marc Ruskin commence sa carrière en tant que procureur à New York, avant de postuler à la prestigieuse agence de renseignement américaine. “Je ne voulais pas passer ma vie derrière un bureau. J'avais toujours un peu rêvé de devenir agent du FBI. On apprend à tirer. Il y a des tests psychologiques qu’on donne aux candidats pour faire ce genre de boulot, pour s'assurer qu'ils ont la bonne personnalité, pour réussir et pas se faire flinguer. Il faut d'abord savoir penser très rapidement, parce qu'on est souvent dans des situations où ça peut aller très, très mal si on n'a pas la bonne réponse, si on n'a pas la bonne réaction.” Cédric Bannel a enquêté pour percer les secrets de la DGSE et de ses agents

Au cours de sa carrière d’infiltré, Marc Ruskin a utilisé une douzaine d’identités différentes. Faux papiers, faux passés et faux comptes bancaires, ces personnages sont appelés, dans le jargon du renseignement, des légendes. “Ce n'est pas comme dans les films où il y a le patron qui te donne un portefeuille et voilà: ‘Maintenant, tu es John Smith et demain, tu as un rendez-vous avec le patron, le grand mafieux.’ Mon patron me présentait le problème ‘voilà les délinquants que l’on cherche à infiltrer. Ils viennent de tel milieu, ils ont ce niveau d'éducation’, pour pouvoir développer une identité qui allait bien marcher avec eux. Ça me prenait normalement six mois, plus ou moins, pour développer l'identité.” Jonna Mendez : interview d'une ancienne espionne

“Si je l'appelle 'chérie’, ça veut dire qu'il faut qu'elle tire immédiatement”

Pour l'assister et le protéger dans son travail d'infiltration, Marc Ruskin pouvait compter sur Alicia, un autre agent infiltré, avec qui il communiquait par messages codés. “Son boulot, c'était de me protéger et de m’aviser quand il y avait quelque chose de dangereux qui se passait autour de nous. Elle avait ce sac à main qui avait un 9 mm Sig-Sauer, car elle avait au moins un pistolet, parfois deux. Elle se rendait compte qu'il y avait une voiture avec des types à 50 mètres, elle me disait : ‘Alex, je m’ennuie’, ‘Alex, I’m bored’. Ça, c’était le code, ça voulait dire qu'il y a quelque chose de louche. Et le code le plus important, c’était moi, si je l'appelle ‘honey’ (chérie), ça veut dire qu'il faut qu'elle tire immédiatement sur le type.” Ancien agent secret de la DGSE : Olivier Mas raconte

Désormais retraité, Marc Ruskin a retrouvé la tranquillité et vit toujours à New York. “J'ai dû beaucoup changer ma personnalité pour pouvoir en parler en public, parce que j’avais passé des années et des années à mentir ou à cacher. Même ma ma famille, souvent, ne savait pas ce que j'étais en train de faire. Mais maintenant, j'ai appris souvent très souvent à dire la vérité.” Victoria Charlton raconte les faits divers sur Youtube