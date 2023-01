Quels sont les passeports les plus “puissants” du monde ?

Quel est le meilleur passeport au monde ?

Comme chaque trimestre, le Henley Passport Index a publié son classement des passeports qui permettent d’accéder au plus grand nombre de pays sans visa. En première place se trouve le passeport japonais qui permet de voyager vers un nombre important de destinations sans nécessité de disposer d’un visa pour entrer sur les territoires. Disposer d’un passeport japonais ouvre les portes de 193 pays sur 227. C’est la septième année consécutive durant laquelle ce passeport occupe le premier rang. Le premier jour en France de Sono, japonaise

Quelle place occupe le passeport français ?

Le passeport de Corée du Sud est la 2nde place du classement avec 192 pays qui peuvent être visités sans visa, ex-aequo avec Singapour. Viennent ensuite à la troisième place ex-aquo l’Allemagne et l’Espagne (190 pays), puis en 4e position, la Finlande, l’Italie et le Luxembourg (189). La 5e place est occupée par l’Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark (188). Fin des restrictions de visas pour le Maroc et l'Algérie

Le passeport français est au 6e rang du classement international. Il est à égalité avec l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni. Ils permettent tous d’accéder à 187 pays sans nécessité l’obtention d’un visa. En fin de classement, se trouvent l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie. Les citoyens de ces pays ne peuvent se rendre respectivement que dans 27, 29 et 30 pays étrangers sans devoir se munir d’un visa. Les randonnées "zéro carbone", pour voyager sans impact sur la planète

Le cabinet de conseil en citoyenneté Henley & Partners s’est appuyé sur les données de l’Association internationale du transport aérien (IATA), regroupant 250 compagnies aériennes dans le monde. L’étude inclut 199 passeports et 227 destinations et ne prend pas en compte les levées temporaires rattachées au Covid. Les extraordinaires vacances d'une mère et de son fils