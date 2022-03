Retour sur le tout premier discours Volodymyr Zelensky

“Chacun de nous est président”

Le 20 mai 2019, l’ancien acteur, Volodymyr Zelensky, prononce son premier discours en tant que nouveau président de l’Ukraine : “Chers Ukrainiens, après ma victoire aux élections, mon fils de 6 ans m’a dit “Papa, je regardais la TV, ils disaient Zelenskiy est président. Donc ça veut dire que je suis aussi président ?”.

Sur le moment, ça semblait être une blague d’enfant. Mais plus tard, j’ai compris que c’était la vérité, parce que chacun de nous est président.

Il n’y a pas seulement 73% des Ukrainiens qui ont voté pour moi mais bien 100%. Ce n’est pas ma victoire, c’est notre victoire à tous. Et c’est notre chance à tous, pour laquelle nous partageons la responsabilité."

“Chacun d’entre nous a juré fidélité à l’Ukraine”

"Et à présent, ce n’est pas seulement moi qui prête serment. Chacun d'entre nous, chacun d'entre nous pose sa main sur la constitution, et chacun d’entre nous a juré fidélité à l’Ukraine.

Imaginez les gros titres : “Le président ne paye pas ses impôts", “Le président, éméché, a grillé un feu rouge”, “Le président a volé un peu, parce que tout le monde fait pareil”.

Vous êtes d’accord que c’est une honte. Et c’est ce que je veux dire quand je vous répète que chacun d’entre nous est président.

À partir d’aujourd’hui, chacun d’entre nous porte la responsabilité pour l’Ukraine, celle que nous laisserons à nos enfants, et chacun d’entre nous, à notre place, nous pouvons faire quelque chose pour le développement de l’Ukraine.

Un pays européen se construit avec tout le monde. Oui, nous nous sommes tournés politiquement vers l’Europe, mais l’Europe n'est pas quelque part là-bas, elle est ici.

Et quand l’Europe sera ici, elle sera juste là, elle sera en Ukraine. Ce sera l’Ukraine."

“Nous avons aussi des souffrances communes” comme au Donbass

"C’est notre rêve commun. Mais nous avons aussi des souffrances communes. Chacun d'entre nous est mort au Donbass. Chaque jour, nous perdons chacun d’entre nous. Et chacun d’entre nous est un migrant, ceux qui ont perdu leur propre maison et ceux qui, en retour, ouvrent leurs portes et partagent cette souffrance.

Et chacun d'entre nous est un travailleur migrant. Ceux qui n’ont pas réussi à trouver leur place ici mais qui ont trouvé du travail à l’étranger. Ceux qui combattent la pauvreté, ont dû perdre leur dignité.

Mais nous allons surmonter tout cela, parce que chacun d’entre nous est Ukranien.

Nous sommes tous Ukrainiens. Il n’y a pas plus ou moins Ukrainien, bons ou mauvais, nous sommes tous Ukrainiens. De Uzhgorod à Luhansk, de Chernihiv à Simferopol, à Lviv, Kharkiv, à Donetsk, Dnipro, et Odessa. Nous sommes tous Ukrainiens.”

Dans la nuit du 24 au 25 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Voici 5 dates pour comprendre les tensions entre l'Ukraine et la Russie par un historien. Déclaration de guerre par Vladimir Poutine, annonce du gouvernement ukrainien et appel à prendre les armes, combats entre les forces russes et l'armée militaire ukrainienne, sanctions de l'Union européenne contre Moscou, voici ce qu'il s'est passé le premier jour de l'invasion russe en Ukraine.