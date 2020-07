Tones and I raconte l'histoire derrière son hit "Dance Monkey"

Tones and I raconte l'histoire de son hit « Dance Monkey »

La chanteuse a battu des records sur Shazam et Spotify. Mais avant la célébrité, elle se produisait dans la rue et vivait dans une cammionnette.

« *J'étais jeune et j'ai décidé d'acheter une camionnette et de déménager dans une ville en Australie appelée Byron Bay. J'ai écrit cette chanson, *Dance Monkey, qui parle d'une nuit difficile dans la rue. J'ai commencé à jouer cette chanson à Byron Bay et les gens l'ont adorée, ils ont commencé à demander le morceau tout le temps », se souvient Tones and I. Pour Brut, elle raconte l’histoire de cette chanson.

« J'ai acheté une pédale loop et j'ai commencé à m'entraîner tous les jours »

J'ai joué du clavier pendant toute ma scolarité, je ne maîtrisais pas vraiment un instrument. Et puis j'ai acheté une pédale loop et j'ai commencé à m'entraîner tous les jours. J'ai un clavier avec différents sons, comme des sons de batterie. J'ai fait une boucle avec la batterie, puis la basse.

Mon manager m'a repérée avant même que je commence à chanter dans la rue. Pendant les deux années où je chantais dans la rue, il me laissait dormir chez lui dans son studio si j'avais besoin de travailler pour écrire de la musique. Il est avec moi depuis le tout début.

« La chanson est restée au sommet de Spotify pendant un temps record »

Avant de déménager à Byron Bay, j'ai pris un congé pour voir si c'était bon pour moi. J'y suis donc allée pendant une semaine. Et c'est là qu'il m'a vue pour la première fois. Et puis je suis retournée travailler, je suis retournée à Melbourne. Là, il m'a appelée et il m’a dit : « Tu dois venir ici à plein temps et chanter dans la rue à plein temps. » Même si c'était mon plan initial, j'étais faible.

La chanson est restée au sommet de Spotify pendant un temps record et elle a battu tous les records de Shazam, les records pour une artiste féminine. Quand je pense que tous mes artistes préférés n'ont jamais fait ça avant… C'est vraiment ça qui m'a marqué. Battre un record, c'est faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. C'est de la folie.