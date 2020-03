Une vie : Neil deGrasse Tyson

Neil deGrasse Tyson, astrophysicien du Bronx

Aux États-Unis, il est une superstar. Pour réussir, il a dû combattre le racisme. Retour sur la carrière de l’un des rares astrophysiciens noirs célèbres.

Il a grandi dans un lieu où il pouvait à peine apercevoir les étoiles. Il a fini par devenir l’astrophysicien le plus connu d’Amérique. C’est aussi celui qui a rendu Pluton controversé : c’est Neil deGrasse Tyson.

« Les gens avec ma couleur de peau n’étudiaient pas l’astrophysique »

Neil deGrasse Tyson naît en 1958 dans une famille de la classe moyenne de New York. À 9 ans, il va au planétarium pour la première fois. « Je ne savais pas ce que ça faisait d’être baigné dans une nuit étoilée. J’ai grandi dans le Bronx, je croyais savoir à quoi ça ressemblait, mais j’ai réalisé à quel point j’avais tort, j’ai réalisé que la nuit étoilée brillait de mille feux », se souvient-il. Alors qu’il a 12 ans, des voisins soupçonneux appellent la police lorsqu’il installe son premier télescope sur le toit de son immeuble. « Les gens avec ma couleur de peau n’étudiaient pas l’astrophysique. On s’attendait à ce que je devienne sportif, ou artiste, des choses qu’on avait vu les Noirs faire », déplore Neil deGrasse Tyson.

Il conquiert ses étudiants en faisant le moonwalk en cours

Grâce à sa passion pour l’astrophysique, il peut partir en voyage pour ses recherches, et il décroche une place à la prestigieuse Bronx High School of Science. Il refuse dans le même temps une invitation de l’astrophysicien mondialement connu Carl Sagan pour étudier à Cornell, après avoir calculé que Harvard publiait plus d’articles sur l’astrophysique. Neil deGrasse Tyson devient professeur assistant à l’Université du Texas, et conquiert ses étudiants en faisant le moonwalk en cours. Cependant, à l’époque, il continue de subir des discriminations. Il affirme avoir été arrêté sept fois par la police du campus en se rendant à son laboratoire. Il relativise toutefois : « Je n’en fais pas grand état parce que mes ambitions sont plus grandes que les forces qui étaient contre moi. Du coup, j’en parle rarement. » Avant son transfert à l’Université de Columbia, Neil deGrasse Tyson échoue à finir son doctorat. Mais cela ne le décourage pas : « À aucun moment je ne me suis dit : “Bon, peut-être je devrais étudier autre chose.” Ça ne m'a jamais traversé l’esprit. Ma détermination était là depuis le tout début, et j’ai énormément d’énergie à revendre pour surmonter tous les défis. »

Il lutte contre les théories du complot

À 36 ans, il est embauché par le Hayden Planetarium, l’endroit où il a vu les constellations pour la première fois. Deux ans plus tard, il en devient directeur. En 2000, il déclare que Pluton ne peut être appelée planète, ce qui provoque un tollé, notamment chez ses fans. À 43 ans, il est affecté par George W. Bush à une commission présidentielle sur l’exploration spatiale.

Tout au long de sa carrière, Neil deGrasse Tyson gagne des fans à l’international en combattant les théories du complot, à la télé et sur Twitter. À 60 ans, il est accusé par plusieurs femmes de comportement sexuel inapproprié. Mais après enquête, le Hayden Planetarium décide de ne pas le poursuivre. En 2020, il présente une nouvelle saison de Cosmos, une émission qui explore les mystères universels de l’espace et du temps.