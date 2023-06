“Total représente le pire de l’exploitation de la planète”





“Total, c’est une entreprise qui aujourd’hui représente le pire de l'exploitation du vivant, de la planète et des populations” expliquait l’une des activistes. Malgré les avertissements de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, en mai dernier, ce sont plusieurs centaines d’activistes qui se sont rassemblés contre l’assemblée générale de TotalEnergies. Le 3 mai, Bruno Le Maire avait déclaré : “Les casseurs qui débarquent dans des assemblées générales, qui viennent perturber le bon fonctionnement des entreprises et la bonne délibération des actionnaires, c’est totalement inacceptable”.

Le Parlement européen dénonce deux projets de Total





“118 000 personnes expulsées pour le projet monstrueux de Total EACOP”

Total est régulièrement la cible de dizaines d’ONG, collectifs et de militants écologistes.

Mais au fait, qu’est-ce qu’ils reprochent concrètement à la multinationale ? Voici 3 critiques qui reviennent le plus souvent. Le premier : c’est le projet EACOP, en Ouganda et en Tanzanie, notamment opéré par TotalEnergies. C’est un gros projet qui revient systématiquement. S’il est construit, ce serait le plus long oléoduc de pétrole brut chauffé au monde. “En Ouganda et en Tanzanie, ils prévoient d’expulser 118 000 personnes pour leur projet monstrueux EACOP. On est dans une situation d’urgence climatique” affirme Marie Cohuet, porte-parole d’Alternatiba Paris.

Total : Des activistes ougandais manifestent en France





Les activistes reprochent à Total son greenwashing

Plus largement, ces militants dénoncent la stratégie de l’entreprise, dont la production a un rôle important dans la destruction du climat. En amont de son assemblée, Total a annoncé qu’environ 30 % de ses 16 à 18 milliards de dollars d’investissements prévus en 2023 seraient dédiés aux énergies bas carbone. “Ils investissent aussi sur des projets éoliens et solaires. Ça, c’est l’arbre qui cache la forêt, parce qu’en parallèle, ils investissent des sommes deux ou trois fois supérieures encore dans des nouveaux projets fossiles” commente Irénée Frérot, chercheur en physique au CNRS et membre de Scientifiques en rébellion. “Si l’on veut que le réchauffement du climat reste dans des proportions gérables pour nos sociétés, plus aucun projet fossile ne doit voir le jour. Ceux qui nous disent ça, ce sont non seulement les experts de climat du GIEC, mais également l’Agence internationale de l’énergie, qui n’est pas franchement un repère d’écolos forcenés” ajoute le chercheur.

Réchauffement climatique : dès 1971, Total savait mais n'a rien fait





Des bénéfices démentiels notamment dopés par l’inflation

Le troisième point qui est dans le viseur de ces activistes : les 36 milliards d'euros de bénéfices de l’entreprise en 2022. Pour ses détracteurs, ces bénéfices ont été dopés par l’inflation, la crise énergétique et la guerre en Ukraine. TotalEnergies indique avoir versé des “primes” et “hausse des salaires” à ses salariés et “plus de 33 milliards de dollars d’impôts et taxes” à des États. Dans le même temps, elle a augmenté le salaire de son PDG Patrick Pouyanné de 1,4 million d’euros, ainsi que les dividendes versés à ses actionnaires.

Elle alerte contre le méga projet gazier de TotalEnergies en Afrique du Sud





L’année dernière, l’assemblée générale de Total avait déjà été visée par des centaines d'activistes. Patrick Pouyanné avait répondu à certaines critiques dans son discours encore consultable sur le site de TotalEnergies. Voici quelques extraits : “Je souhaiterais évoquer nos projets en Ouganda et en Tanzanie, qui font l’objet de critiques régulières par certaines ONG. Projet pétrolier à faible intensité carbone, création de valeur pour les pays et les communautés locales, gain net en termes de biodiversité, tels sont nos engagements. Total est devenu TotalEnergies pour répondre au double défi du développement durable et de la transition énergétique, en route vers la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la société. C’est cela, la mission de TotalEnergies : fournir à tous une énergie disponible, abordable et durable”. Un discours qui n’avait pas convaincu les opposants à Total Energies.