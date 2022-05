Aurore Market, du bio moins cher et équitable

Aurore Market, boutique bio en ligne solidaire

La boutique fonctionne via une adhésion annuelle de 60 euros qui permet d'accéder au catalogue et de se faire livrer.

« Aujourd'hui, le bio n'est pas présent partout, et il est souvent plus cher que les produits "conventionnels". On a voulu répondre à ce besoin et permettre à chacun, même dans des milieux ruraux très isolés, d’accéder à ces produits, avec un prix plus accessible », affirme Roman Régis, cofondateur d'Aurore Market.

« On ne pas va dépenser 20 à 30 % de votre panier pour vous faire racheter »

Ce magasin en ligne situé dans l’Aveyron propose des produits bio et équitables. La boutique fonctionne via une adhésion annuelle de 60 euros qui permet d'accéder au catalogue, de faire ses courses et de vous les faire livrer chez soi ou en point relais. Grâce à son entrepôt, la boutique est en circuit court.

D’où des économies : « D'autres systèmes de distribution vont avoir plusieurs intermédiaires dans la chaîne », explique Roman Régis. La boutique réussit également à réduire ses coûts sur le marketing. « On ne pas va dépenser – comme le font d'autres commerçants – 20 à 30 % de votre panier pour vous faire racheter. Une fois que vous devenez adhérent, on vous laisse tranquille : on ne va pas dépenser ce budget pour vous faire ré-acheter », assure le cofondateur d'Aurore Market.

Reverser une adhésion à une famille à faibles revenus pour chaque adhésion achetée

Grâce à ces économies, le magasin est en mesure de proposer des prix accessibles. La boutique reverse par ailleurs à reverser une adhésion à une famille à faibles revenus pour chaque adhésion achetée. Aurore Market affirme se targue en outre d’avoir un impact carbone moindre par rapport aux systèmes de distribution classiques. « Nos livreurs réalisent les trajets quotidiennement. Nous, on ajoute des étapes pour vous livrer les produits sur son trajet qui est déjà réalisé », explique Roman Régis.

Selon une étude britannique en effet, au-delà de 6,7 km en voiture entre son domicile et son point de vente, recourir à un système de livraison optimisé peut réduire l’impact carbone. « Ce qui coûte en impact carbone dans le e-commerce, ce sont les retours, précise Roman Régis. Chez nous, il n'y a pas de retour colis. »

Déjà plus de 12.000 adhérents

L'entreprise cherche également à éviter le suremballage. « Le problème, ce sont les matières plastique que l'on utilise pour caler les colis, par exemple. Nous, on propose un colis zéro plastique. » La boutique en ligne utilise les cartons de ses fournisseurs et propose du vrac. « Ce sont des produits que l'on ensache nous même, dans des sachets "Home compost". Ces produits ne sont plus emballés avec du plastique », détaille Roman Régis.

Aujourd'hui, le site revendique plus de 12.000 adhérents. Roman Régis n’en revient pas. « C'est assez incroyable de voir les milliers d'adhérents, de familles aidées aussi, qui peuvent accéder à des produits de meilleure qualité – ce qui n'était pas possible avant – de participer à ce mouvement et de faire changer les choses. »