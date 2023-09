A la recherche d’Omora, un border collie de 4 ans

Berger, il s’est fait voler son chien dont le nom est Omora à Paris. “Sans lui, je ne peux absolument pas travailler. C'est hyper compliqué. Surtout que le troupeau où on était, il y avait plus de 10 000 bêtes” explique Hayden, berger itinérant, qui ajoute : “Je travaillais avec un monsieur qui avait le plus grand troupeau de France dans la Gironde. Avec mon chien, on les regroupe, on fait des parcs, et on fait ça dans les forêts, dans les vignes ou dans les champs. C’est plus qu’un chien de travail, c’est un ami”. Son chien a été volé mardi 5 septembre 2023 “sur les coups de 11h40”. Attendant son prochain train, Hayden était allé s’acheter un sandwich dans un supermarché et avait attaché son chien à l’extérieur le temps de régler son achat. Il indique n’être resté “que 4 - 5 minutes” à l’intérieur du supermarché. En ressortant, son chien avait disparu.

“Je peux pas partir de Paris sans Omora”

“C’est un chien de berger. Donc je l’ai entraîné exprès pour les chiens de troupeaux. Et quand je lui demande de ne pas bouger, il ne bouge pas. Donc c’est bien quelqu’un qui l’a pris”. Quand nous l’avons rencontré, son chien était porté disparu depuis 7 jours. Il n’a toujours pas été retrouvé. “C’est un chien qui ne connaît pas la ville. Il n’aime pas le bruit car c’est un chien de campagne. Il a grandi dans une ferme avec des vaches au tout début et avec moi, c’était des moutons et des chèvres. Et là, le stress il doit le vivre car il a un peu le syndrome de l’abandon. Il fait des choses incroyables. Il a un côté assez humain ce chien même quand il nous regarde dans les yeux. Il n’aboie pas, mais il parle. Il communique avec les yeux” commente le berger. La police l’informe quand le chien est aperçu dans des caméras de surveillance. Hayden est toujours à la recherche d’Omora.

⚠️ Omora est un border collie de 4 ans qui n'a pas l'habitude de la ville. Si vous le voyez, merci de contacter l'association Ziggy Angels ou la Brigade de Protection Animale.