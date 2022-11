CO2, gaz à effet de serre… Quels pays polluent le plus ?

États-Unis, Chine, Luxembourg, Qatar ?

Le pays le plus pollueur en termes d'émissions de CO2 cumulées depuis 1750 est… les États-Unis (25%). Vient ensuite, en seconde position, l'Union européenne avec 17% des émissions de CO2 (dont 2% pour la France). Sur la troisième marche du podium, on trouve la Chine, avec 14% des émissions de CO2, suivie par la Russie (7%) et le Royaume-Uni (5%). Découvrez dans la vidéo quels sont les 5 autres pays.

5 tonnes de CO2 émis en moyenne par habitant

Voici les 5 pays qui polluent le plus aujourd'hui selon les émissions annuelles de gaz à effet de serre en 2019. La Chine occupe la première place (24%), suivie par les États-Unis (12%), l'Inde (7%), l'UE (6%) et l'Indonésie (4%).

Si on regarde la consommation moyenne par habitant, voici ce que ça donne en tonne de CO2. Le Luxembourg est en haut du classement mondial avec le chiffre de 36 tonnes par personne. Ce pays est suivi par le Qatar, Brunei, Mongolie et Trinité-et-Tobago. La moyenne mondiale est de 5 tonnes par habitant. Émissions de moyenne de gaz à effet de serre en 2019 par niveau de richesse et secteurs qui polluent le plus selon ces émissions : découvrez les résultats dans la vidéo.