Comprendre les feux de forêt avec Eric Rigolot

Mieux comprendre les feux de forêt, avec le spécialiste Éric Rigolot

« On est reparti en 2020 sur un cycle infernal de feux autour de la planète », estime le chercheur en écologie du feu à l’Inrae.

Mieux comprendre les feux de forêt pour mieux protéger la population et les écosystèmes : c'est le travail d’Éric Rigolot, chercheur en écologie du feu à l’Inrae. « On est dans un contexte de basculement général au niveau mondial, estime le chercheur. Depuis quelques années, on a des catastrophes qui se succèdent sur chaque continent et qui battent un certain nombre de records en surface, en dommages et même en nombre de victimes. C’est vraiment préoccupant.* »

« On va modéliser le feu pour comprendre et prédire son comportement »

Éric Rigolot l’affirme : les forêts sont menacées, en particulier les forêts méditerranéennes. Premier danger : le changement climatique, qui augmente les risques supportés par ces forêts. « Pour faire face à ces risques, il faut commencer par bien comprendre tous les processus de fonctionnement, d’évolution de ces forêts, et comment les perturbations vont affecter ces forêts. »

Les scientifiques parlent d’un complexe de particules combustibles. Le chercheur explique : « On va prendre en compte non seulement les arbres, mais aussi les arbustes et les herbes. Tout ce qui va brûler pendant la phase de propagation active du feu. On ne s’arrête pas à la modélisation du combustible forestier, on va aussi modéliser le feu pour comprendre et prédire son comportement et pour savoir comment s’en protéger. »

« Il faut vraiment que la population se prenne en main, prenne ses responsabilités »

Face aux risques accrus posés par les feux de forêts en Europe, les scientifiques se tournent vers d’autres pays pour en apprendre davantage. Ils ont par exemple observé les gigantesques incendies qui ont frappé l’Australie durant l’hiver 2019-2020. « Les feux ont fait finalement relativement peu de victimes. La transparence dans la gestion de crise des autorités australiennes a été tout à fait remarquable », estime Éric Rigolot.

« Ils sont capables de dire au public : “Écoutez, ce feu est hors de contrôle”. C’est un message fort qu’on n’a pas du tout l’habitude d’entendre en Europe. Il faut vraiment que la population se prenne en main, prenne ses responsabilités. Les pompiers ne viendront pas les secourir. Ça change complètement la donne. »

L’Europe n’est pas épargnée par ces feux : le chercheur évoque les grands feux du Portugal de la saison 2017 et celui de 2018 en Grèce, qui a tué plus de 100 personnes. « Cette nouvelle réalité impose de nouvelles mesures à mettre en place dans la façon dont les feux sont anticipés. Il faudrait limiter les impacts socio-écologiques de ces feux. Par conséquent miser beaucoup plus sur l’investissement dans la prévention, dans le débroussaillement, dans l’aménagement du territoire », réagit Éric Rigolot.

En Russie, 6 millions d’hectares de forêts ont brûlé depuis le début de l’année 2020. Et en Amazonie, les feux continuent. « On est repartis en 2020 sur un cycle infernal de feux autour de la planète. On s’achemine sur une actualité monopolisée par les grands feux toute l’année. Le message, c’est qu’il ne faut pas s’y habituer. Il faut prendre très au sérieux cette alerte pour redoubler d’efforts face au changement climatique. »