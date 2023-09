Pourquoi avoir posé des panneaux de signalisation ?





Son idée de départ était d’inscrire sur un panneau “Ralentir, ne m'écrasez pas." “Je voulais choquer”. “On m'a dit : ‘On va calmer le jeu, on va mettre des choses plus fines. On va mettre chat en balade.’ Je dis : ‘Bingo, c'est ce que je voulais mettre en dessous.’ Mais elle, elle a dit : ‘On va le mettre sur le panneau’ et j'ai dit : ‘Bingo, on y va.’” Lionel Garnier est président de l’association aux Mennechats. À Mennecy, une commune en Essonne, il a installé des panneaux pour demander aux usagers de la route d’être vigilant envers les animaux qui traversent la route.

5 choses à savoir pour mieux comprendre son chat





Au total, 36 panneaux ont été déposés dans différents endroits stratégiques de la ville. “J’en ai ramassé un peu trop ici. La ligne de la rue de la Fontaine est quand même assez balaise. Une petite chicane, ça amuse un petit peu les gens qui ont des petites voitures un peu rapides et puis c'est trop tard. Lui, qui est là, il peut traverser pour aller chez le voisin, pan, fin de vie pour lui. Les parents vont sûrement pleurer, ça va être un drame. Si je peux lui éviter de passer l'arme à gauche, j'ai gagné. Mais je n'ai pas dit que ce panneau allait empêcher tous les accidents. J’en suis fier et si à la vue de ces petits loulous, on se dit : ‘Tiens, j'ai jamais vu ça, je vais freiner. Je vais ralentir de 10 km/h. Je vais me laisser un temps supplémentaire de réaction de freiner’, j'ai une fois de plus gagné. L'exemple type de pourquoi j'ai fait installer ces petits panneaux, c'est parce que c’est une ligne droite qui donne envie de mettre un coup de champignon. En voyant ces panneaux-là, je peux espérer qu'une personne soit sensible et va lever le pied.”

Débordé par les abandons d'animaux, ce refuge est en danger





Le panneau n’est pas qu’à destination des chats, les hérissons ont aussi leur propre signalisation. Finalement, la cible de Lionel Garnier est tous les animaux susceptibles d’être victimes de la vitesse des conducteurs. “On dit toujours que nos bêtes à poils sont nos enfants. Pourquoi on le fait aussi bien pour nos enfants et on ne le ferait pas aussi bien pour nos bêtes ? C'est pareil, ils font partie intégrante de notre vie. Donc ils doivent compter dans une commune.”

Ce zoo-refuge accueille les lapins de laboratoire en France





“Cette action-là, pour moi, elle est importante”





Pour ces panneaux, la commune a alloué un budget de 10 000 euros pour la confection et l’installation de 36 panneaux. Comme s’ils ne figurent pas dans le code de la route, c’est au bon vouloir de la commune de les installer. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy (UDI), explique plus précisément cette démarche : “On a été cherché des financements, donc on a monté un budget participatif écologique auprès de la région. On a obtenu les financements. Et puis ensuite, le temps de faire réaliser les panneaux, de déterminer où est-ce qu'on les installe, ils ont pu être posés pendant le mois d'août et les gens les trouvent à leur retour de vacances. On a une politique assez forte en matière de préservation de l’animal et de la place de l'animal dans la ville.”, assure-t-il.

Le refuge animalier La Tanière sauvé par un immense élan de solidarité





Outre cette mesure rare, Lionel Garnier sauve également des chats trouvés dans la rue depuis neuf ans. Dans un lieu sûr, il les nourrit, les soigne puis les met à l’adoption. “Ils sont mieux ici qu'écrasés sur la route.”, affirme-t-il. Cette initiative lui a valu le surnom de “Monsieur Chat”. “Ce n'est pas moi qui me l'ai donné, ce sont les administrés. On me voyait dans la ville : ‘Monsieur chat, bravo pour ce que vous faites.’ Et ça a été comme ça, et puis c'est resté.” Parmi tous les chats qu’il accueille actuellement, seule une petite boule de poils reste à l’adoption. “Le reste, ils sont déjà en pré-adoption. Ils vont tous être adoptés. Ça, c'est ma grande fierté. Je pense sincèrement, sinon je ne l'aurais pas fait, cette action-là, pour moi, elle est importante, il fallait le faire. Et comme je dis souvent : ‘quand on veut, on peut, et si on peut, on doit.’”

Sauvetage de deux tigresses d’Ukraine par un refuge français