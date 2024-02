“On n'a pas de système de chauffage dans la maison et pourtant, on est à 18,8 °C en plein hiver, alors qu'il faisait -1°C ce matin”. Steven Kaszuba, directeur de la stratégie chez Avenidor, nous fait visiter sa maison qui est “la maison la plus performante du monde. On a été primés à la COP24 en Pologne”. L’isolation de la maison a été réalisée en bottes de paille puis les murs ont été enduits en terre. “L'idée, c'est de faire une maison qui n'ait pas d'impact environnemental ou le moins possible, et aussi et surtout une maison confortable. Et c'est clairement ce qu'on a réussi à faire. Ça fait trois ans que je vis dans la maison et pour rien au monde, je retournerai dans une maison traditionnelle”. La maison mesure 240 m2. “Elle a été réalisée en 2017, après plus de 6 mois de recherche et développement. On est reparti de zéro, en fait, sur la conception d'une maison”.

"Ici 60 % du chauffage vient du soleil"





“Ici, à peu près 60 % du chauffage vient du soleil et le reste, cela vient par exemple de quand on cuisine, la chaleur corporelle, les chargeurs de téléphone, la machine à laver, etc. Par exemple, si on cuisine avec le four, à la fin, nous, on va laisser le four ouvert pour que la chaleur se diffuse. Et ça nous permet d'avoir une maison qui est extrêmement confortable sans avoir à payer de chauffage.” Steven Kaszuba rappelle que “30 % de la consommation d'un foyer moyen en France, c'est l'électricité liée au chauffage, donc ne pas avoir à en payer, c'est quand même idéal”. Autre avantage de cette maison : “Ici, on n'a que 1°C d'écart dans cette pièce entre le sol et le plafond. Dans une maison traditionnelle, on a 15 °C degrés d'écart entre le sol et le plafond ce qui crée un sentiment d'inconfort. On a froid aux pieds, on a plutôt chaud à la tête, l'air devient sec avec les radiateurs. Donc, dans une maison comme celle-ci, on a plus ce problème là. Il n'y a pas de zone froide dans la maison”.

"Il y a beaucoup de désinformation sur la paille, alors qu'en fait, on obtient un confort de vie vraiment incomparable"





“À la base, on était une entreprise générale du bâtiment. On a obtenu, après un an et demi d'acharnement, les autorisations pour faire de la maison passive, mais avec des matériaux traditionnels. Puis, une fois qu'on a réalisé la maison ossature bois avec une isolation biosourcée en en bottes de paille, on a voulu ne faire que ça et on n'a jamais réussi à obtenir les assurances, et les prix dans le biosourcé, ils ont vraiment flambé, de manière inexplicable, parce que le bois a pris 300 %, alors que le béton a pris 5 %. Le bois est fait en France, le béton vient de je ne sais où. Derrière, c'était compliqué pour les clients d'avoir d'avoir des crédits et de s'assurer. On a baissé les bras”.

“Pour quelqu’un qui ne connaît pas le bâtiment, c'est impossible de savoir que cette maison est en paille : la finition est en plaques de plâtre, c'est une cuisine traditionnelle, etc. C'est clairement important de pouvoir faire une finition contemporaine et standard similaire à une maison en parpaings, parce que les gens ont vite des a priori, peuvent vite mettre la construction en paille dans des cases en se disant que c'est de l'habitat alternatif, c'est pas performant, ça peut brûler, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de désinformation et beaucoup de rumeurs sur la paille, alors qu'en fait, on obtient un confort de vie qui est vraiment incomparable dans le sens où les murs "perspirent", on a une migration de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur, on a une chaleur qui est vraiment optimale et en plus, si on doit être amené à démolir l'habitation, on y fait un tas de compost et c'est parti. Il n'y a pas à évacuer les déchets, enfin… Évidemment, il y aura les fenêtres, les machines à laver, ces choses-là, mais le plus gros du bâti, c'est de la matière carbonée, c'est de l'engrais pour le terrain au final” conclut Steven Kaszuba.

