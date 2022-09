Ils ont traversé l’Europe pour tracer un vélo géant

“Davantage d’infrastructures pour le vélo pourraient faire une réelle différence pour la vie des gens”

“On vient juste de finir le plus grand vélo jamais dessiné sur la carte d’Europe. On n’a pas fait ce dessin avec un crayon et du papier, mais avec une trace GPS !” Ensemble, ce couple s’est lancé un immense défi : dessiner le plus grand vélo possible avec leur GPS. Avec ce challenge, ils espèrent avant tout faire passer un message écologique et alerter les dirigeants politiques. “Nous voulons envoyer deux messages plus concrets à travers ce voyage. L’un s’adresse aux individus : c’est l’idée que les gens peuvent utiliser le vélo plutôt que la voiture pour des petits trajets. Et le deuxième s’adresse plus aux dirigeants politiques : il y a une grande proportion de gens qui aimeraient utiliser leur vélo pour aller au travail ou comme moyen de transport, mais il n’y a pas les infrastructures.” 6 raisons d'aller au travail à vélo

Ce projet, ils l’ont commencé l’été 2019 dans le village de Vy-lès-Lure. Trois ans plus tard, ils sont fiers d’avoir relevé le défi malgré les difficultés. “J’ai d’abord eu une blessure, donc on a fini par tout décaler. On a dû rouler pendant les mois très froids en Belgique, il pleuvait, c’était terrible, donc on a fait une deuxième pause et après, en 2020, la pandémie est arrivée, donc on n’a pas pu rouler pendant environ deux ans, et c’est pourquoi nous venons juste de reprendre”, explique Arianna. Avec leur parcours, le couple espère avoir éveillé certaines consciences écologiques et montrer l’importance du vélo comme moyen de déplacement. Urgence climat : Camille Etienne a un message pour Emmanuel Macron