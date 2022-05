Israël : un nettoyage de plage géant

Israël : plus de 60.000 kg d’ordures ramassés en un jour

Une collecte géante d’ordures s’est tenue à travers tout Israël. En une journée, près de 100 ramassages ont été organisés. Plusieurs dizaines de milliers de kilos de déchets ont été récoltés.

En Israël, près de 100 ramassages ont été organisés le temps d’une journée. Un nettoyage de plage géant pour lutter contre la pollution plastique et les déchets marins.

« Tout le monde était impliqué. Il y avait des ONG, les autorités, les municipalités, des volontaires, des groupes de sport, des élèves… Tout le monde était là et nettoyait les plages », se réjouit Debra Ramon, biologiste marine et membre de WeSea.

Une quantité énorme de déchets

Alors que les organisateurs prévoyaient de collecter 3.000 à 6.000 kg de déchets, plus de 62.000 kg auraient finalement été ramassés. Parmi eux, mégots, bouteilles, emballages et vaisselle jetable. « Cela permet aux gens de prendre conscience de ce que deviennent nos déchets une fois qu’ils quittent nos mains. Une grande partie finie dans l’océan », constate Debra Ramon.

À travers cette action, les organisateurs tentaient de battre le record du monde du plus grand nettoyage de plage. Mais l’action visait aussi à interpeller les décideurs pour demander une meilleure protection des écosystèmes marins. Environ 18.000 volontaires se seraient mobilisés à travers le pays. Selon WWF, le littoral de Tel-Aviv est le troisième littoral le plus pollué en Méditerranée. Il suit celui de Barcelone et celui du sud de la Turquie.