“Cette espèce qui a traversé la nuit des temps, qui a échappé à la grande crise d'extinction d'il y a 65 millions d'années, qui a terrassé les dinosaures, est aujourd'hui menacée par son exploitation par l'homme pour le test de nos vaccins.” Laurent Ballesta, photographe sous-marin, parle de la limule. “Aujourd'hui, le sang bleu de la limule est nécessaire à l'élaboration de tous les vaccins. On ne peut pas s’en passer”. Le photographe Laurent Ballesta a remporté le grand prix du Wildlife Photographer of the Year, “la plus vieille compétition de photos qui existe dans le monde. On n'avait jamais vu de limules en photographie sous l'eau, dans leur milieu naturel”.

Il se souvient dans quand il a cherché les limules à photographier: “Il fait nuit, donc on nage dans cette obscurité. On est juste dans le halo de nos lampes. On est sur des fonds de vase très monotones, voire même un peu inhospitaliers. C'est plein de serpents de mer. Ils ne mordent personne, mais ce sont les plus venimeux du monde en même temps. Et puis tout à coup, j'entends un murmure dans l'embout. Je me tourne, et d'un coup, j'ai un mini dinosaure à côté de moi. Puis après, on nage à côté d'elle. On ne la dérange pas, on ne l'effraie pas. Tu nages à côté, mais elle fait sa vie. Elle fouille le sédiment, elle trouve un petit ver, un petit coquillage. Pas besoin de grand-chose. C'est frugal, ces animaux-là. C'est peut-être pour ça qu'elle a tenu depuis 100 millions d'années et qu'elle n'a pas disparu : parce qu'elle se contente de peu. Les dinosaures étaient plus forts. Mais c'est elle qui a survécu”.

Aujourd’hui, les limules surexploitées sont menacées d’extinction. “Les sociétés qui exploitent le sang des limules évitent de trop communiquer dessus, mais il y a des photos qui fuitent et qui font peur. Il y a des alignements de limules dans des laboratoires, qui sont pliées en deux au niveau de l'abdomen, dans la pliure, on enfonce une seringue et tout ça se déverse dans un flacon qui est en dessous. Et on voit ces alignements de flacons en verre remplis d'un liquide bleu fluo. C'est vraiment terrorisant. Ce produit-là, ce sang bleu, qui possède cette enzyme nécessaire à la mise en service des vaccins et de plusieurs autres traitements. Cette enzyme permet, quand on la met au contact des vaccins, de plein de produits, de traitements qu'on va injecter dans le corps humain, ça permet de tester si ces produits sont contaminés par certaines bactéries pathogènes. En gros, si on injecte et qu'il y a une réaction, c'est que c'est contaminé. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, nous dit-on. C’est pour ça qu'un demi-million de limules sont capturées, pêchées chaque année” déclare Laurent Ballesta.

“S'il n'y a pas de limules, il n'y a pas de vaccins. Mais il va falloir trouver un équilibre. La nature sait trouver ces équilibres entre prédateurs et proies. Ça s'équilibre toujours. Il n'y a que nous qui ne savons pas gérer les ressources. Si elle est exploitée comme ça, sans mesure, elle va disparaître. Pendant longtemps, on leur pompait absolument tout leur sang et on les jetait mortes à la décharge. il y a quelques règles qui sont mises en place. On ne peut prélever que 30 % du sang de la limule, il faut la rejeter à la mer avec une marque pour qu'elle ne soit pas pêchée deux fois. Mais les études nous montrent que, quand même, quasiment la moitié des limules succombent, même quand on ne leur prend que 30 % de leur sang. Donc il y a un vrai problème de gestion de la population de limules surtout sur la côte est des États-Unis. C'est là qu'elles sont pêchées massivement pour ça” indique Laurent Ballesta.

Le photographe sous-marin ajoute: “Celles des Philippines, celles de l'île de Pangatalan bénéficient pour l'instant d'un sursis extraordinaire. Mais pour combien de temps ? Le jour où il n'y aura plus de limules en Floride, on ira chercher celles d'Asie, c'est certain. En tout cas, aujourd'hui, à cause de cette exploitation de la pharmacopée, mais aussi à cause de la raréfaction de son habitat, on détruit les mangroves, on détruit beaucoup les zones de prédilection à cause de tout cela, la limule est classée sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction”.

