Une vidéo mais deux histoires différentes

Récemment, une vidéo d’un requin sauvant une tortue en mer est devenue virale en mai 2023. Elle est traduite en plusieurs langues et visionnée des milliers de fois. Sur les images, le requin semble se démener pour sauver cette tortue étranglée par des cordes. Avec l'aide du requin, la tortue essaye de bondir sur la marche du bateau. Mais ça, c’est ce qu'on essaie de vous faire croire, grâce à la manipulation des images.





Sur cette vidéo, nous sommes en pleine mer. Une voix off explique qu'après avoir aperçu le bateau, ce requin porte la tortue jusqu'à l'embarcation et l'aide à s'y accrocher, permettant à un jeune homme à bord de la récupérer. L'équipage découvre ensuite que la tortue est étranglée par deux cordes et la libère avant de la remettre à l'eau. Pourtant, dans cette vidéo se cache deux histoires bien différentes. Ce requin n'est pas en train d'aider une tortue étranglée par des cordes. Il s’agit d’un montage réalisé à partir de deux vidéos différentes, séparées par un fondu.

Être attentif aux signes

Pour déceler ce faux contenu, il faut être très attentif. Un indice permet notamment de voir que cette vidéo est prise à deux moments différents, grâce à la couleur du bateau qui accueille la tortue. Dans la première vidéo, le bateau est blanc, tandis que dans la seconde, il apparaît clairement bleu.





Une première vidéo provient de la chaîne Sea Turtle Biologist, publiée le 12 août 2016 sur YouTube et comptabilisant 3 millions de vues. Les images sont capturées au large du Costa Rica. Dans cette partie, coupée dans la vidéo virale, on voit des biologistes en train de repêcher la vraie tortue. Ils ont repéré qu'elle était emmêlée dans ce gros filet de pêche, scène qu'on ne voit pas dans l'autre vidéo. Après l'avoir portée à bord, ils coupent les filets autour de son cou, désinfectent ses coupures puis relâchent la tortue. Cette vidéo correspond à la seconde partie de la vidéo virale, sur le bateau.





L'autre vidéo, celle de la première partie, a été originellement postée sur YouTube 4 ans plus tard et cumule plus de 756 000 vues. La scène a été filmée à plus de 1000 kilomètres de la première vidéo, au large des Bahamas. Un groupe d'amis est alors en pleine session de pêche. Ils voient un requin-tigre qui pourchasse une tortue qui fait bien partie du régime alimentaire des requins-tigres. Alors que le requin finit par abandonner sa chasse, le groupe récupère la tortue à bord, l’amène à l’écart et la relâche. La poursuite de la tortue par le requin correspond à la première partie de la vidéo virale, qui voudrait nous faire croire que le requin essaie de sauver la tortue.





En analysant plus précisément les images, en dehors de la couleur du bateau, on peut observer que les deux scènes filment deux espèces différentes : celle du requin est une caouanne et l'autre est une tortue olivâtre, deux espèces classées comme “vulnérables". Ces deux vidéos racontent donc bien des sauvetages de tortues, mais le requin-tigre, lui, n'a aucun rôle là-dedans.

