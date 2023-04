Photo créée avec l’IA: Boris Eldagsen ouvre le débat

👉 Brut expérimente avec cette publication les nouveaux outils utilisant l’intelligence artificielle (IA).

Pour fabriquer cette vidéo, nous avons créé un avatar de notre journaliste Yasmine El Kouhen (avec son accord, bien entendu).

Nous avons ensuite utilisé la technologie de ChatGPT pour générer un résumé d’un article de l’Agence France Presse.

Ce résumé, produit par l’IA, a été vérifié, corrigé et validé par un journaliste de Brut.





Il a refusé le prix de la photo qui lui avait été remis lors du festival des Sony World Photography Award. Voici l’histoire de l’artiste allemand Boris Eldagsen, qui a avoué avoir fabriqué de toute pièce sa photographie en noir et blanc récompensée grâce à l’intelligence artificielle (IA).

Âgé de 53 ans, cela fait une trentaine d’années que Boris Eldagsen met en scène ses modèles dans des univers psychédéliques. Sur le cliché primé, deux femmes se tiennent rapprochées. Au premier plan, une jeune femme porte son regard au loin. Derrière elle, une femme qui semble plus âgée, lui tient les épaules. Le cliché semble sortir des années 1940.





Ces deux femmes n’ont jamais existé. Elles sont le fruit de l’imagination de l’IA. “J’ai voulu faire un test pour voir si le monde de la photographie était prêt à gérer l’intrusion de l’IA dans les concours internationaux, et visiblement ce n’est pas le cas” a commenté Boris Eldagsen sur son blog après la remise de prix. L'œuvre a été retirée du site du prix Sony World Photography Award.

Grâce au machine learning, en quelques mois, les logiciels de production d’images en IA ont corrigé leurs erreurs et leurs lacunes. Il devient de plus en plus compliqué de distinguer une image réellement prise d’une image fabriquée de toutes pièces par la technologie. Dans certains cas, seule une intelligence artificielle est capable de faire la distinction.





Mais la question de la place de l'IA dans la photographie ne se résume pas à la question des droits d'auteur. Elle pose aussi des questions plus fondamentales sur la nature de l'art et de la création. Peut-on considérer qu'une photo générée par une IA est une œuvre d'art ? La créativité ne relève-t-elle pas de la seule capacité humaine ? De manière plus générale, comment éviter des dérives d’images fabriquées de manière technologique et qui pourraient être utilisées par des gouvernements ou de manière politique ? Une chose est sûre : le débat est loin d’être clos.

