Le Kookaburra rieur, petit oiseau au cri célèbre

Le martin-chasseur géant, oiseau au cri culte

Malgré son cri, ce n'est pas un singe, ni même un mammifère, mais un oiseau. C’est le martin-chasseur géant. Cet oiseau ne vit pas en Amazonie ou en Afrique, mais en Australie. Il tire son nom anglais, « laughing kookaburra » (« kookaburra rieur » en français), de son célèbre cri.

Dans l’imaginaire populaire, ce cri est associé à la forêt tropicale

Depuis les années 1930, de nombreux films l'ont utilisé comme son d'ambiance pour des scènes de jungle : Tarzan, Indiana Jones et les Aventuriers de l'arche perdue, Jurassic Park : Le Monde perdu…

Dans l’imaginaire populaire, ce cri est ainsi associé à la forêt tropicale. Mais en réalité, le martin-chasseur géant vit sur un territoire très étendu, comprenant des milieux variés : forêts d'eucalyptus, forêts plus denses, brousse ou savane, et même zones périurbaines et parcs municipaux.

Son cri sert à marquer son territoire

Cet oiseau peut mesurer jusqu’à 45 cm. Il est ainsi l'une des plus grandes espèces de sa famille, les Alcédinidés. Le martin-chasseur est sédentaire : les couples reproducteurs choisissent un territoire et y restent toute l'année pour faire leur nid et chasser. Généralement, des membres des portées précédentes les aident à protéger la zone et à s'occuper des petits.

Son cri sert justement à marquer son territoire et prévenir les autres oiseaux de rester à l'écart. Si un oiseau rival répond, le groupe entier se met à crier pour rendre le son plus impressionnant. D'autres sons spécifiques permettent de communiquer uniquement avec sa famille. Il chante souvent tôt le matin ou en début de soirée, ce qui lui vaut le surnom « horloge du bushman ».

Pour se nourrir, le martin-chasseur géant chasse de petits animaux qu'il saisit avec son bec en forme de poignard. Pour tuer les plus grosses, il les frappe contre le sol ou contre une branche. Comme cette espèce possède une vaste zone d'habitat et que sa population ne décroît pas, elle n'est pas considérée comme menacée.