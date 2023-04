Le mythe du requin tueur





C'est peut-être à cause d'eux que vous avez peur d'aller nager trop loin l'été… Voilà comment le mythe du requin tueur est né.

Ils sont peut-être la raison pour laquelle vous avez peur d'aller nager trop loin… Ce sont les requins, et ils ont été diabolisés par le cinéma.

« Les Dents de la mer »

Le film Les Dents de la mer sort en 1975. Avec son requin mangeur d'hommes, Steven Spielberg réussit à faire peur à l'Amérique entière. « Dans "Les Dents de la mer", le requin n'est, à mes yeux, qu'une machine à dévorer, un meurtrier mythique qui ne s'interroge pas sur ses mobiles », déclare à l'époque le réalisateur.

« Comme beaucoup le savent, le film a provoqué un changement très important dans la perception des requins. Je pense qu'avant, on connaissait moins les requins et qu'après, une grande peur s'est développée dans le monde entier », estime Hadi Barach, membre du centre d recherche The Leon Recanati Institute for Maritime Studies.

Les requins tuent moins d'humains que les hippopotames ou les moustiques

Aujourd'hui, des dizaines de films continuent à alimenter cette peur des requins. Ces poissons tuent pourtant moins d'humains que les hippopotames ou les moustiques, par exemple. Par ailleurs, quand un requin attaque un humain, c'est souvent parce qu'il se trompe de cible. Si les requins attaquent des planches de surf, des surfeurs ou des baigneurs, c'est qu'ils pensent attaquer une proie habituelle comme une tortue, une raie ou une carcasse d'animal mort en surface.

Certains essaient donc de déconstruire le mythe du requin tueur en plongeant avec eux. « Nous voulons montrer que le mythe qui dit que si tu tombes à l'eau, si tu fais naufrage, tu vas te faire dévorer par ces mangeurs d'hommes, est faux. Même si c'est dépeint comme ça dans les films » déclare James Glancy, directeur de l'association de protection de la vie sauvage Veterans 4 Wildlife.

En moyenne, les requins tuent cinq humains par an

En moyenne, les requins tuent cinq humains par an. Pourtant, ce sont plutôt les requins qui devraient avoir peur des hommes. « Actuellement, les requins sont menacés partout dans le monde. On parle de plus de 100 millions d'individus massacrés chaque année, à cause de la surpêche notamment, la pêche industrielle comme la pêche pour leur aileron. Mais aussi la pollution : la pollution plastique, la pollution chimique, la disparition des récifs coralliens… », constate Cyrielle Houard, monitrice de plongée et réalisatrice.