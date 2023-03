Disparition des singes du temple Pha Mak Ho





Tout a commencé au temple Pha Mak Ho. Ce temple est notamment connu pour abriter près de 3000 macaques, nourris généralement par les moines et les touristes. Mais aujourd'hui, il n'y aurait plus que 200 singes selon le média Thai PBS. Une des premières théories pour expliquer cette forte diminution était la baisse du tourisme depuis la pandémie de Covid-19 qui aurait pu inciter les macaques à migrer ailleurs pour chercher davantage de nourriture. D'autres pensaient à une migration provoquée par la chasse ou la déforestation.

Comment les trafiquants capturent les singes ?

Mais les autorités locales enquêtent désormais sur une autre théorie... le trafic de singes. Selon The Guardian, le trafic des macaques à longue queue aurait explosé depuis la pandémie de Covid-19. En 2020, le prix d'un macaque acheté illégalement en Asie du Sud-Est coûtait entre 20-30 $. Aujourd'hui, leur prix aurait été multiplié par 10. La raison ? Depuis mars 2020, la Chine n'exporte plus de macaques, ce qui aurait provoqué une baisse de l'approvisionnement en singes dans les laboratoires américains. Une pénurie exploitée par les trafiquants.

Voici comment certains trafiquants agiraient selon un récit du Guardian. Les trafiquants se rendraient dans les temples et les lieux habités par les singes et se feraient passer pour des agents forestiers ou des touristes. Ils appâteraient les animaux avec de la nourriture et des tranquillisants puis en captureraient une dizaine maximum. Les singes seraient ensuite transportés dans des cages ou des sacs pendant plusieurs jours jusqu'à la frontière du Cambodge ou du Laos. Les macaques seraient ensuite déposés dans des élevages officiels. Grâce à de faux permis d'exportation, ce qui leur permettrait d’être envoyés légalement aux États-Unis. Plusieurs enquêtes menées en Thaïlande, au Cambodge et aux États-Unis sur ces trafics ont abouti à des arrestations ces derniers mois.

