Les docs nature : Qu'est-ce qu'on risque avec l'eau de la Seine ?

LES DOCS NATURE. Quand on parle de l'eau de la Seine, il y a bien sûr la question de savoir si on peut s'y baigner ou non. Mais qu'est-ce qu'on risque si on boit son eau ? Ou si on mange les poissons que l'on y pêche ? À travers ces questions concrètes, Lucas a voulu savoir si l'eau de la Seine était si sale que ça ou pas. Voici ce qu'il a découvert.