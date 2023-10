Marineland : une orque morte de façon prématurée

Moana, l'une des orques emblématiques du Marineland d'Antibes, vient de mourir prématurément. Les causes de la mort de Moana sont encore inconnues. La direction du parc a indiqué que les résultats des examens seront communiqués dans les prochaines semaines. La manière dont l’orque était détenue dans le parc était “une honte” selon l'ONG One Voice, suivie en caméra discrète par Brut dans le parc en décembre 2021. “Chaque visite, c'est un crève-cœur, parce qu'on voit à quel point leur état empire et que rien n’est fait” déclarait à l’époque Virgile Delâtre, consultant pour One Voice, sur l’état de santé des orques du parc.

“La situation au Marineland d'Antibes n'est pas bonne, en dépit de ce que l'entreprise vous dira”





A l’époque, Brut avait également échangé avec Dr Ingrid N. Visser, scientifique au Orca Research Trust, qui avait expliqué : “La situation au Marineland d'Antibes n'est pas bonne, en dépit de ce que l'entreprise vous dira. C'est principalement à cause du fait que l'environnement est très appauvri, les animaux n'ont rien pour s'occuper, ils s'ennuient énormément, alors ils rongent les bords des bassins. Quand on étudie les orques dans la nature, ça arrive de constater des problèmes de dents, mais rien qui ressemble à ce qu'on peut voir en captivité. 100 % des mâles adultes en captivité ont la nageoire dorsale affaissée, et ça, c'est dû uniquement au fait qu'ils vivent en captivité”. Dr Ingrid N. Visser est biologiste et spécialiste des orques. Elle venait de rendre publique un rapport sur l'état de santé des orques à Marineland.

Dans le parc, “les orques n'ont à manger que quand elles répondent aux ordres des soigneurs pendant les shows ou pendant les entraînements. C'est extrêmement violent pour des êtres aussi évolués de se dire: ma vie dépend des sauts que je vais faire, si je vais bien réussir la prestation ou pas” indiquait en 2021 Muriel Arnal, fondatrice de One Voice. La loi promulguée le 30 novembre 2021 visant à légiférer sur les maltraitances animales prévoit l'interdiction des spectacles d'orques et de dauphins d'ici 2026. A partir de cette date, il sera également interdit de faire reproduire ces animaux, ainsi que de les maintenir en captivité, à l'exception de refuges ou dans le cadre de programmes scientifiques. “L'interdiction d'ici 5 ans, à condition qu'il n'y ait pas de programme scientifique, et là est toute la nuance, si les delphinariums organisent un programme scientifique, ils pourront garder les dauphins et les orques” tient à alerter Muriel Arnal.

“Dans la nature, la plus vieille orque avait 102 ans quand on l'a vue disparaître. Il y a des orques qui ont 90 ans. Pour les mâles, c'est un petit peu plus jeune. On sait que les parents de Wikie et Inouk sont décédés avant 30 ans. Nous espérons que Marineland acceptera de travailler avec nous pour transférer les orques dans un sanctuaire. Un sanctuaire est en construction au Canada, qui conviendrait parfaitement, c'est absolument immense. Il peut accueillir de nombreuses orques, dont le groupe d'Antibes. Il est impossible de relâcher ces orques, elles ont énormément de maladies, elles n'ont plus aucune musculature, elles ne savent pas se nourrir, il faudra les accompagner toute leur vie, mais ça peut se faire dans un endroit immense, où elles pourront nager en ligne droite, plonger profond, choisir de rester seules ou en groupe, sentir les marées, les courants, le vent, dans une véritable eau qui ne soit pas chlorée” ajoute Muriel Arnal.