Marqué à vie : Morgan Segui nous raconte ses cinq jours de survie dans la jungle

"Une fois que tu as hurlé dans toutes les langues que tu connais et qu'on ne te réponds pas, au bout de dix minutes, tu fais : c'est bon, je vais mourir là." MARQUÉ À VIE : Morgan Segui voulait être explorateur, et au Timor, dans l'archipel indonésien, il a connu l'aventure, celle qui marque à vie. Après une chute de 7 mètres, il a passé 5 jours, seul, sans eau, finalement sauvé par… un troupeau de chèvres. Il nous raconte son histoire.