“Je déconseille d'aller à la cueillette aux champignons seul, sans aucune connaissance. C'est hyper dangereux. Moi ça ne me viendrait pas d'aller ramasser des plantes que je ne connais pas et des champignons, encore moins”. Aurélie Sanchez est mycologue au CEMA (Cercle d’études mycologiques en Aquitaine) dans le Médoc. Depuis quelque temps, on voit passer de plus en plus de contenus autour de la cueillette aux champignons et la mise en avant d’applications mobiles pour reconnaître les champignons. Brut a voulu recueillir le témoignage d’une spécialiste pour savoir si ces applications sont vraiment fiables.

“Il y a 30 000 espèces de champignons en France et sur ces 30 000, on va compter une centaine d'espèces comestibles, ce qui fait très peu, et une vingtaine de mortels. Mais il y a encore énormément à côté de champignons toxiques” explique Aurélie Sanchez. “En 2021, on avait à peu près 1250 intoxications, toutes confondues, et en 2022, on est monté à quasi 2000 intoxications, une quarantaine de cas graves et deux décès. Et on a relevé une cinquantaine de cas dus aux applications. Et là, on a les chiffres jusqu'à juillet, il y a déjà 600 cas d'intoxication, donc sans que la saison ait commencé”.





La mycologue recommande d’être “hyper prudent. On a beaucoup de retours, sur les centres antipoison, des gens qui font trop confiance aux applications et qui vont manger leur cueillette après avoir identifié avec leur appli et qui vont s'intoxiquer. On ne va pas cueillir des champignons sans avoir un minimum de connaissances ou au moins quelqu'un qui nous accompagne et qui a des connaissances, parce que c'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. Les champignons, c'est des usines chimiques”.

Selon elle, l’utilisation de ces applications est à prendre avec précaution. “Si on ne sait pas faire la différence avec les 2-3 propositions que l'application va te faire et que tu n'as pas les bases, c'est hyper dangereux”. En testant certaines applications, il apparaît que l’amanite rougissante soit confondue avec l’amanite panthère. “C'est gravissime. L'amanite rougissante, elle est comestible cuite et elle est toxique crue et l'amanite panthère, elle est très toxique. Ça provoque un syndrome panthérinien. Tu vas avoir des vomissements, diarrhée, déshydratation totale. a une attaque un peu psychotrope aussi, mais pas que”.





Autre raison de se méfier des applications de reconnaissance des champignons : “Ces applications n’ont pas encore assez de données. Les champignons, c'est très polymorphe, ça change et de couleur et de forme trop souvent. Donc, c'est important de noter et de bien regarder le biotope du champignon, c'est-à-dire regarder un peu autour de soi. Par exemple, cette espèce-là, sparassis crispa, ou morille d'automne, pousse exclusivement sous pin, et son jumeau, on va dire, qui y est non comestible, pousse uniquement sous feuillu” commente Aurélie Sanchez.

Quels sont les symptômes d'un empoisonnement au champignon ?

Lorsqu’on est victime d’un empoisonnement aux champignons, on souffre d’ingestion, de gastro. “Plus un champignon est dangereux, plus le temps d'incubation est long. Donc c'est minimum 6 heures, voire 8 heures à 24 heures” indique la mycologue, Aurélie Sanchez. Elle recommande de “toujours prendre en photo ses champignons avant de les manger. Au cas où, si on voit qu’on a des symptômes: indigestion, gastro, on prend contact avec le centre antipoison de sa région. Si on ne trouve pas le numéro, on appelle le 15, tout simplement, qui mettra en lien avec le centre antipoison”. La spécialiste ajoute que “les champignons ne sont pas toxiques par contact. Mélanger des champignons toxiques dans son panier, mis à part le danger de tout faire cuire dans la même poêle, le fait qu'il soit côte à côte, il n'y a pas de toxicité de contact. Il faut vraiment ingérer un champignon pour risquer une intoxication”.

Est-ce que les champignons peuvent donner mal au ventre ?

“Tous les champignons, même les super bons comme les cèpes, il faut vraiment les consommer en petites quantités. C'est 200 grammes de champignons frais par personne et par semaine. Donc il faut être prudent, et même sur des champignons de Paris, et même sur des cèpes” affirme Aurélie Sanchez, mycologue. Elle déclare également qu’il vaut mieux éviter de donner à manger des champignons aux enfants de moins de 10 ans.





Quand et comment ramasser les champignons ?

“Le premier truc à faire si on a envie de s'y mettre, c'est de se rapprocher d'une société mycologique. C’est mieux car les sociétés mycologiques proposent des sorties et elles vont vraiment initier à la mycologie. On va apprendre un tas de choses, que ce soit sur ce que c'est, un champignon, à quoi ça sert, un champignon dans la nature, et puis ensuite, identifier les plus dangereux et puis des bons comestibles aussi” déclare Aurélie Sanchez, mycologue. “Pour ramasser un champignon, je vais aller faire levier dessous. Si j'avais coupé ou arraché le champignon, il m'aurait manqué le plus important le pied, la “volve dans le sac"” décrit la spécialiste.

