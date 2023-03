Opération de la dernière chance pour Léo, le lion de la Tanière

Pour le lion Léo, c'est l'opération de la dernière chance. Bébé, on lui a arraché les griffes pour poser avec des touristes, causant de multiples infections. 13 ans plus tard, il se retrouve paralysé, et seuls les vétérinaires peuvent le sauver. On l'a suivi au bloc opératoire.